Ляшко рассказал, как Украина решит проблему с транспортировкой и хранением вакцины от коронавируса

Украина нашла возможность выполнить требования производителя о низких температурах при хранении и транспортировке вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24". Он уточнил, что ранее в иммунопрофилактике никогда не использовалась температура -80 градусов.

"Мы подняли национальные склады, которые есть в Минздраве, там у нас реально нет условий для хранения таких вакцин или лекарственных средств именно при температуре -80 градусов", – сказал он.

По словам Ляшко, на данный момент Украина получила несколько коммерческих предложений от частных логистических фармацевтических компаний.

"И у нас в стране, на отечественных складах есть возможность хранения, логистики, транспортировки к пунктам прививки вакцины и при температуре хранения -80 градусов", – уточнил он.

Ранее о том, что Украина находится в одном положении со странами Африки относительно сроков получения вакцины от коронавируса, сказала ведущий инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская. По ее словам, "никто и не собирался делать из нас цивилизованную европейскую страну".

"Мы, как страны Африки южнее Сахары, будем находиться в точно таком же положении, пока не поменяется политика государства", – сказала она.

Как писал OBOZREVATEL, Украина для иммунизации населения от COVID-19 может получить вакцину, произведенную британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Такое предположение высказал генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Игорь Кузин. По его словам, данный прогноз основан на производственных возможностях фармкомпании и на возможностях нашей страны.