Ляшко обратился к российским медикам: осудите войну открыто, скажите правду своим пациентам

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко обратился к медикам России с призывом открыто осудить войну и говорить правду о ней своим пациентам. Он подчеркнул, что в Украине осуществляется терроризм, координируемый действиями президента РФ Владимира Путина.

"Это терроризм, потому что ваши военные обстреливают мирные кварталы наших городов, стреляют в машины экстренной медицинской помощи, разрушают наши больницы бомбами, не дают доставить лекарства и продукты питания в больницы, убили уже 16 детей (еще 45 детей с разными степенями ранений спасли наши медики)", – написал Ляшко в своем Facebook.

Он также обвинил медработников и представителей медицинской науки в РФ в том, что даже на шестые сутки войны, они, дававшие клятву Гиппократа, просто наблюдают, как действия Путина приводят к гуманитарной катастрофе.

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"Вы продолжаете думать, что это где-то там, и это вас не касается. Это не "там". Это здесь! В свободной и независимой Украине, поддерживаемой всем цивилизованным миром! А вы, врачи и ученые, уже в ближайшее время почувствуете действие санкций, …почувствуете, что такое быть без лекарств ведущих мировых производителей", – написал Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что скоро российские медики почувствуют то, что чувствует сегодня он сам, когда из-за действий оккупантов невозможно доставить необходимые медикаменты в города, вблизи которых происходят военные действия.

"Скоро и вы будете смотреть в глаза своему пациенту, которому не сможете помочь, и задумаетесь, почему я не вышел 24, 25, … февраля или 1 марта на площадь с требованием остановить войну", – написал Виктор Ляшко.

Он также призвал тех, у кого "осталось в сердце то, что есть у каждого украинского медика", выходить на площади: "Осудите войну открыто! Не бойтесь! Скажите правду своим пациентам. Помогите нам, украинцам, спасти мир!"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Тина Кароль резко обратилась к Путину из-за войны в Украине. Она назвала его "сыном дьявола".

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