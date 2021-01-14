Ляшко: локдаун в Украине после 24 января продлевать не будут

Министерство здравоохранения Украины не намерено продлевать жесткий карантин (локдаун), который действует в стране с 8 по 24 января.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Минздрав пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января", – отметил медик.

Ляшко пояснил, по плану Минздрава страна должна выйти из жесткого карантина 25 января и дальше перейти на адаптивный, который будут применять в местах вспышки заболеваемости COVID-19.

При этом чиновник акцентировал, что "есть определенные переменные, которые нельзя предсказать" и учесть в прогнозах.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что в Украине локдаун, который введен с 8 до 24 января, не будут отменять преждевременно. А после его завершения страну ждут другие карантинные ограничения, которые будут действовать до конца зимы, 28 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве назвали условия для повторного локдауна в Украине.