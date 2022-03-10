Львовская ОГА помогает релокализовать бизнес из других регионов и запустить его на территории области – Козицкий

За время военного вторжения россии экономика Украины терпит значительные потери. Чтобы решить эту проблему, местные власти Львовщины помогают релокализовать компании и предприятия из других регионов, чтобы запустить бизнес на территории области. Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

По словам главы области, в администрацию уже обратились более 100 предприятий из центра и востока Украины, в частности, из Киевской и Харьковской областей. Сейчас для них ищут инвестиционные участки и большие помещения, куда можно перенести мощности.

“Ищем для предприятий, которые переезжают на Львовщину, большие помещения, в том числе под склады. Если у вас есть такое, обратитесь в Департамент экономической политики Львовской ОГА. Формируем для этих бизнесов заказы, чтобы у них появлялись оборотные средства. Предприятия будут работать и, соответственно, смогут платить работникам”, - сказал глава областной администрации.

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Он отметил, что бизнесмены также могут бесплатно перевезти фабрики и заводы в область через Укрзализныцю. Кроме того, власти Львовщины коммуницируют с Кабмином и Нацбанком для решения экспортной проблемы предпринимателей, которая сложилась из-за ограничений на покупку иностранной валюты.