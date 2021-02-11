Львов охватил снежный "апокалипсис". Фото

В сети появились фото непогоды во Львове. Город буквально завалило снегом, и коммунальные службы едва успевают расчищать дороги и улицы.

Фотографии обнародовал на своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовый. На кадрах видно, что кое-где снежные сугробы достигали половины человеческого роста. Для обеспечения движения на дорогах на улицы была выведена специальная снегоочистительная техника.

"Снегопад не останавливался всю ночь, а под утро интенсивность только увеличилась. Снегоочистительная техника активно работала все это время. С утра вернулись на работу дворники", – отметил Садовый.

Он отметил, что в первую очередь убирались главные магистрали Львова. Ведь это было необходимо для выхода на маршруты общественного транспорта.

Чтобы не допустить коллапса, к расчистке города была привлечена даже частная техника. Кроме того, власти города отметили, что готовы и в дальнейшем принимать такую помощь и призвали предпринимателей присоединяться к преодолению последствий непогоды.

"Еще раз прошу львовян остаться сегодня дома, если есть такая возможность", – обратился Садовый к горожанам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля в Киеве из-за непогоды ограничили въезд крупногабаритного транспорта. Такие правила действуют на семи автодорогах, чтобы из-за снегопада в столице не образовался транспортный коллапс.

Напомним, по данным синоптика Укргидрометцентра Натальи Голени, постепенное потепление и оттепель в Украине начнутся только с 20 февраля. Однако снежная и морозная погода продержится уже до конца зимы.