'Лучшим подарком к выписке будет победа': Зеленский посетил раненых защитников в госпитале. Видео

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых защитников Украины в Центральном военном госпитале в Киеве.

Небольшой видеоотчет об этом событии показали в Офисе президента Украины.

Глава государства также вручил раненым защитникам награды – медали "За военную службу Украине". Так государство отметило мужество, несокрушимость и стойкость в защите независимости и территориальной целостности Украины, которые проявляют ежедневно наши защитники.

Большинство награжденных получили ранения в боях за Ирпень и Гостомель.

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"Поправляйтесь! Сил вам. Вы - молодцы. Ради вас и на ваших плечах все держится", - сказал ребятам президент Зеленский.

Он также посетил военнослужащих с более серьезными ранениями. У многих из них ситуация непростая. Но врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых героев.

"Поборемся, выходим", - пообещали президенту врачи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский 13 марта наградил за боевые подвиги более сотни защитников.

6 воинов были отмечены высшей государственной наградой – Золотой Звездой Героя Украины – посмертно. Среди них - женщина-медик Инна Дерусова, спасшая более 10 военных под Ахтыркой, она погибла, когда оказывала помощь раненым. Дерусова стала первой женщиной в истории Украины, кому высокое звание было присвоено посмертно.

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