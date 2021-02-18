Лучшие друзья по знаку зодиака: как ведет себя каждый
"Не имей сто рублей, а имей сто друзей", – гласит народная мудрость. Мы можем неосознанно выбирать соратников и вести себя с ними так или иначе в зависимости от знака зодиака.
Дружить тоже нужно уметь. Как это делают (или нет) представители 12 созвездий, рассказал в Instagram астропсихолог Богдан Глоба.
Овен
На первый взгляд, он законченный эгоист. Никогда не слушает и живет собой. Но никто, кроме этого парня, не ввяжется в драку за тебя один против всех.
Телец
Верный и преданный, но совершенно упертый в своем мнении. В гостях у него всегда найдется, что перекусить, а уж застолья на его дни рождения…
Близнецы
У него столько друзей, что диву даешься! Кажется, знает всех вокруг. Собирает все сплетни, в курсе всех новостей и спешит их сообщить. Откуда только энергия?
Рак
Избирателен в дружбе, но если уж подружитесь, то всерьез и надолго. Именно Рак в буквальном смысле "души не чает" в друзьях. Потому и бывает обидчив, но отходчив.
Лев
Твой яркий и мощный друг. Снисходительный и улыбчивый. Да, слегка самовлюбленный, но какое же удовольствие выйти с ним в свет!
Дева
Та самая твоя подруга, вид которой выверен до мелочей. И аксессуары подобраны идеально. И, пожалуй, этот человек способен продумать до мелочей абсолютно все.
Весы
То в кабак, то в музей, то дома, то на светскую тусовку. Любит "чтоб красиво" и чтобы не скучать. Хочешь сумасшедших выходных? Зови Весы!
Скорпион
Самый верный друг. Да, слова он не выбирает и скажет все, что думает. Но ты не обижайся! Просто никто не обнажит всю правду о твоем новом увлечении.
Стрелец
Безбашенный тусовщик и балагур. И как сам уверяет, никогда не "включит заднюю" посреди авантюры.
Козерог
Еще более избирателен, чем Рак, и гораздо более прямолинеен. Пожалуй, единственная дружба, в природе которой сложно разобраться.
Водолей
Его друзья – его богатство. Для друзей готов сделать даже больше, чем для близких. Но не гоняйся за ним – он сам приходит, когда надо.
Рыбы
Самозабвенно бьются за друга аки рыба об лед. Впрочем, стоит течению души поменяться, так могут вытереть о бывшего товарища ноги со всей яростью цунами.
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