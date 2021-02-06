Пять неблагоприятных дат в феврале: когда лучше отказаться от поездок и важных покупок
Лунные сутки на санскрите носят название "титхи". Всего их 30 в каждом месяце, и шесть из них считаются неблагоприятными. В феврале подобных периодов будет еще пять.
Такие дни в ведической астрологии именуются "риктха титхи", что значит "скудный" или "пустые руки". В феврале 2021 года неблагоприятные дни тоже будут. Во время них не стоит планировать начало поездок, важных покупок, встреч, заключение договоров и так далее. Об этом на своей странице в Facebook предупредила ведический астролог, рунолог, таролог и эзотерик Ирина Гальская.
С 07:37 5 февраля по 05:43 6 февраля
С 23:35 9 февраля по 22:05 11 февраля
С 23:29 14 февраля по 01:07 16 февраля
С 11:02 20 февраля по 13:12 21 февраля
С 14:49 25 февраля по 13:20 26 февраля
При этом с 5 по 6 февраля Луна будет в Скорпионе, поэтому, в том числе, за день до и после этого периода возможны физическая слабость, нервозность.
27 февраля (а также день до и после) – полнолуние, эмоционально нестабильный период.
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