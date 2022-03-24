Ложь пропагандистов Путина разоблачили четырьмя фото: как выглядят сейчас Донецк, Мариуполь, Чернигов и Харьков

В сети разоблачили ложь пропагандистов Кремля о том, что Украина якобы "восемь лет обстреливала Донбасс". Фото таких украинских городов, как Донецк, Мариуполь, Чернигов и Харьков доказывают обратное.

Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал "Злой одессит" (чтобы просмотреть все кадры, доскролльте до конца страницы). На первом – оккупированный Донецк, который, согласно заявлениям российской пропаганды "Украина обстреливала восемь лет".

На фото отсутствуют какие-либо разрушения. В то же время остальные три кадра показывают последствия атаки РФ на мирные Мариуполь, Харьков и Чернигов, которые оккупанты обстреливают в течение одного месяца.

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"Тыкайте российским пропагандистам этим в рожу!", – призвали авторы публикации.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что пропагандисты РФ используют экстремистов из США. Они распространяют информацию о бывшем военном Генри Хоэфте, который якобы ушел из терробороны Украины "из-за нехватки оружия".

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