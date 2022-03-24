Ложь пропагандистов Путина разоблачили четырьмя фото: как выглядят сейчас Донецк, Мариуполь, Чернигов и Харьков

Анна Паскевич
Общество
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Ложь пропагандистов Путина разоблачили четырьмя фото: как выглядят сейчас Донецк, Мариуполь, Чернигов и Харьков
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В сети разоблачили ложь пропагандистов Кремля о том, что Украина якобы "восемь лет обстреливала Донбасс". Фото таких украинских городов, как Донецк, Мариуполь, Чернигов и Харьков доказывают обратное.

Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал "Злой одессит" (чтобы просмотреть все кадры, доскролльте до конца страницы). На первом – оккупированный Донецк, который, согласно заявлениям российской пропаганды "Украина обстреливала восемь лет".

На фото отсутствуют какие-либо разрушения. В то же время остальные три кадра показывают последствия атаки РФ на мирные Мариуполь, Харьков и Чернигов, которые оккупанты обстреливают в течение одного месяца.

Видео дня

"Тыкайте российским пропагандистам этим в рожу!", – призвали авторы публикации.

Оккупированный Донецк, который, по версии российских пропагандистов, Украина "обстреливала" восемь лет
Мариуполь, который РФ обстреливает 30 дней
Харьков, который РФ обстреливает 30 дней
Чернигов, который РФ обстреливает 30 дней

Как писал OBOZREVATEL, ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что пропагандисты РФ используют экстремистов из США. Они распространяют информацию о бывшем военном Генри Хоэфте, который якобы ушел из терробороны Украины "из-за нехватки оружия".

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