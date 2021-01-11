Локдаун в Украине без логики: закройте всех или никого
Два часа назад десятки продавцов наших магазинов Медтехники в разных уголках Украины вышли на свою работу.
Два часа назад десятки продавцов магазинов моего товарища, собственника сети Зоомагазинов тоже вышли на свою работу.
Сегодня, у них будут покупатели.
Сегодня, они сделают кассы.
Сегодня и все следующие недели сотни поставщиков будут ежедневно получать от них отчеты о продажах и оплаты.
￼Сотни продавцов, менеджеров, бухгалтеров, грузчиков, кладовщиков и водителей наших компаний, а так же тысячи сотрудников наших партнеров будут исправно получать зарплаты и премии.
Друзья, с которыми я обсуждал вчера эту несправедливость, уговаривали меня не писать это. Типа, сиди себе и радуйся в тряпочку, что у тебя и твоих людей есть работа и доход.
Но нет.
У меня есть вопросы.
1. Вы что, правда считаете, что в торговом зале зоомагазина меньше шансов Covid, чем в магазине постельного белья?
2. Если ситуация с короной такова, что нет другого выхода, чем вводить жесткий локдаун по всей стране, то какая бл*дь медтехника? Какие бл*дь зоотовары?
И главное - какой бл*дь общественный транспорт?
Что это за такой тупорылый локдаун?
Или закройте нах*й всех или не еб*те всем нам в очередной раз мозг.
Аптеки могут работать.
Зоомагазины могут работать.
Супермаркеты могут работать.
Лыжные курорты могут работать.
Гостиницы с завтраками работают.
Общественный транспорт работает.
Чем провинились все остальные бизнесы?
Чем провинились коллеги моих продавцов из книжных, мебельных, магазинов игрушек, ювелирных украшений и одежды?
У них что опасность заражения больше чем в очереди АТБ или Аптеке?
Да у них всех вместе взятых за месяц проходит меньше людей, чем за сутки в одной большой сети супермаркетов.
Вы вообще представляете себе сколько аптек в нашей стране?
В Украине 20’000 аптек.
Оставив все их работать, можно вообще никого больше из ритейла не закрывать?
Не закрыв по всей стране маршрутки, автобусы и Метро, можно было общепит вообще не закрывать.
Здесь нет никакой Л-логики?!
Просто какому-то еб*нату показалось, что если он думает ж*пой - то все вокруг думают так же.