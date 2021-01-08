Вот смотрите. Европа, начиная с ноября, закручивала гайки сильнее и сильнее по локдауну . Очень меня расстроила Меркель, призвавшая закрыть все Европейские горнолыжные курорты. Под Рождество локдаун был практически до: "нельзя выходить на улицу или идти в гости". В Израиле штрафовали за попытку выехать к родственникам из дома. Почему закручивали гайки? Ждали начала вакцинации. Начали вакцинацию – сейчас будут снимать многие ограничения.

Логично? Предельно.

Разумно? Предельно.

Что было у нас. У нас уменьшили число тестирований, да и люди сами прекратили бегать на ПЦР, зная про результаты 50 на 50 по достоверности. А выкинуть 3-4 тысячи на человека на 2-3 ПЦР на семью – достаточно затратно. Государственная программа тестирования завалена от слова " совсем". Мы снижаем тестирование, рапортуем, что заболеваемость снижается, хотя мест в больницах больше не становится.

Мы гуляем одно Рождество, Новый год, все корпоративы, второе Рождество. У кого нет фото под елкой на Софиевской? Мы создаём в магазинах под Новый год Армагеддон по количеству человек на квадратный метр, мы все сходили друг к другу в гости. Особенно это касается западных областей, где Рождество это вся семья в количестве 50 человек – все село. Отличный был план. При том к вакцинации наш локдаун никакого отношения не имеет, так как когда к нам завезут нормальную вакцину в частные клиники (нет, пожалуйста про китайскую бесплатную даже не начинайте) – не известно никому.

Что сейчас? Сейчас в продуктовых магазинах позаклеивали отделы с бытовой химией, носками, трусами, стиральным порошком.

Объясните мне, где логика? Если я зашла в магазин, я покупаю много продуктов, обходя практически все отделы. Отдел с крупами, детским питанием, подгузниками, мясом, молочкой, и так далее. Я уже в магазине, я уже по нему хожу, долго хожу – у меня 4 мужика дома и собака. Чем меня убережёт от ковида заклеенная полка со стиральным порошком? Кстати, стиральный порошок мне тоже нужен – опять же, 4 мужика в доме. Чем меня это убережёт от заражения, если я уже в магазине? Дальше мои действия? Не стирать 3 недели? Нет. Я иду на розетку и заказываю все, что мне нужно, там. И что дальше? Правильно. Дальше будет огромные очереди в пункте выдачи или на новой почте. Ну молодцы же пацаны. Просто гении. Я даже сомневаюсь, что это наркота. Им что-то более серьёзное подбрасывают. А ещё бы интересно было бы посмотреть на медицинское психиатрическое освидетельствование всего КМУ и офиса президента. Мне кажется этими фотками, мы и США с Капитолием переплюнули.

И что мы будем иметь на выходе? Через пару месяцев весь цивилизованный мир начнёт возвращаться к нормальной жизни, возобновлять авиасообщение, бизнес контракты, поднимать экономики, а мы... А мы будем ждать вакцину, непонятного происхождения и действия, сидеть по домам, так как работы не будет, в купленных ещё до локдауна носках, и без трусов. Тормознуть экономику легко, возобновлять крайне тяжело.

Дебилы, мля.

P.S. Кстати, а что там с туалетной бумагой? Заканчивается.

Тут в кометах начали доказывать что что- то из этого продавать можно. Объясню как собственник бизнеса. С этими наркоманами и их постановлениями я бы тоже заклеила все нах*р, от греха подальше. Потому что постановление о разрешении "оприлюднити" они не успели, и х.з. когда это сделают. А попадать под сумасшедшие штрафы и проверки в условиях нуля в бюджете я бы тоже не рискнула.