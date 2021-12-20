Лобода передала подарки в Киевскую детскую больницу Охматдет. Видео

Украинская певица Светлана Лобода передала подарки детям в киевский "Охматдет". Многопрофильное диагностически лечебное учреждение, оказывает медицинскую помощь детям от 0 до 18 лет.

Певица ощасливила деток в праздник Дня святого Николая. Об этом она рассказала в своем видеообращении.

"В этот прекрасный солнечный день в день св. Николая я передаю подарки потрясающим детям киевской больницы "Охматдет". Я хочу пожелать вам быть счастливыми, хочу пожелать вам верить в мечту, чтобы у вас все было прекрасно и вы всегда знали, что если в себя верить всегда все получается и так и будет. Я с вами, моя любовь всегда с вами, ваша Лобода", - отметила артистка в видео.