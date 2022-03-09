Летчик Чобану погиб, спасая от вражеского огня другие самолеты: история Героя Украины

Летчик-истребитель Степан Чобану погиб, ценой своей жизни спасая от вражеского огня другие украинские самолеты. За совершенный подвиг он был удостоен звания Герой Украины посмертно.

О мужественном украинском пилоте, павшем смертью храбрых, рассказали в Министерстве обороны Украины.

В оборонном ведомстве рассказали: уроженец Одесской области майор Чобану вернулся с пенсии на военную службу еще в 2015 году, когда Россия развязала войну на украинском Донбассе. Опытный пилот выполнял бои и дежурства в составе Сил ПВО Украины и обучал молодых летчиков.

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В небе он провел более тысячи часов.

Когда Россия начала широкомасштабное вторжение – майор Чобану оказался на переднем крае обороны Украины.

"24 февраля 2022 года он вывел самолет из-под ракетного удара российских захватчиков. 28 февраля его Су-27 первым поднялся в воздух и вступил в воздушный бой над Кропивницким, отвлекая на себя вражескую авиацию. Это позволило подняться в воздух остальным самолетам, вывести их из-под удара и перебазировать на резервный аэродром. Атакованный ракетами, погиб смертью храбрых. Майор Степан Чобану оберегал нас в небе, теперь будет защищать нас с небес!" – подчеркнули в Минобороны.

По данным Армия Информ, у Степана Ивановича остались вдова и двое сыновей, а еще его любимый спаниель.

Похоронили Героя с военными почестями на военном кладбище в Миргороде, где Степан Иванович служил с момента провозглашения Независимости Украины.

За исключительное личное мужество и героизм Степану Ивановичу Чобану присвоено высокое звание Героя Украины с вручением Золотой Звезды. Указ о награждении украинского воина 2 марта подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Погибшему герою было 58 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в боях под Гостомелем погиб Герой Украины Валерий Чибинеев: ему было 34 года.