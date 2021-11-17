Леониды 2021 достигнут пика 17-18 ноября: как увидеть мощный метеорный дождь и загадать желание

В ночь с 17 на 18 ноября жители Украины смогут наблюдать пик метеорного потока Леониды. По прогнозу астрономов, в этот момент ожидается до 15 метеоров в час, которые будут влетать в атмосферу Земли со скоростью 70 километров в секунду.

Последний звездопад осени ежегодно активен в период с 6 по 30 ноября. О том, как и где лучше всего любоваться "падающими звездами", читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Радиант (видимый источник) метеорного потока Леониды находится в созвездии Льва (лат. Leo) – отсюда и произошло его название. Он представляет собой шлейф кометы Темпеля – Туттля, через который ежегодно проходит наша планета. От плотности этого шлейфа зависит интенсивность Леонид.

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Леониды знамениты сильными метеорными дождями, которые можно наблюдать в Северном и Южном полушариях. Раз в 33 года – орбитальный период кометы Темпеля – Таттла – дожди могут состоять из тысяч быстрых белых метеоров в час.

Первым Леониды описал патриарх Александрийский Евтихий II в 901 году. А наиболее известным был дождь, который наблюдался в 1833 году на территории США. Зрелище было настолько впечатляющим, что спровоцировало слухи о приближении Судного дня и вошло в фольклор индейцев и темнокожих рабов.

В 1934 году Фрэнк Синатра, Элла Фицджералд и Луи Армстронг исполнили джазовую песню, посвященную этому событию, – Stars fell on Alabama ("Звезды падали на Алабаму"). Благодаря хиту номера автомобилей в Алабаме содержат изображения звезд и нот.

Хотя в 2021 году условия для наблюдения не самые благоприятные из-за полной Луны, увидеть звездопад все-таки можно. Для этого необходимы безоблачное небо и минимальный уровень подсветки. Поэтому лучше всего выбрать местность в отдалении от городских огней.

Звездопад начнется вечером и продлится до рассвета – лучше всего метеорный дождь будет виден именно под утро. Наблюдать его лучше невооруженным глазом, дав глазам привыкнуть к темноте.

Считается, что при виде "падающей звезды" нужно загадать желание. Эзотерики рекомендуют делать это, стоя лицом к востоку. Перед этим важно мысленно избавиться от всего негатива. То, о чем мечтается, следует представить так, будто оно уже сбылось, и никому не рассказывать о загаданном.

Также важно, обращаясь ко Вселенной с просьбой, не использовать отрицательных слов – рекомендуются только утвердительные формулировки.

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