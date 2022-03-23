Легендарный канадский снайпер 'Вали' поделился новым фото: роспропаганда его уже 'похоронила'

Легендарный снайпер из Канады, который приехал в Украину, чтобы бороться с российскими оккупантами, опубликовал новое фото. Этим он развенчал мифы российской пропаганды, которая его уже "похоронила".

Снайпер "Вали" сообщил, что жив и невредим. Об этом говорится в Telegram-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами" (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что российские пропагандисты уже неоднократно рассказывали о якобы гибели канадского снайпера "Вали".

"Знаменитый канадский снайпер "Вали" поделился новым фото и подтвердил, что жив и невредим. Отметим, что кремлевские клоуны уже несколько раз хоронили "Вали", каждый раз придумывая ему новую смерть", – говорится в сообщении.

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Напомним, бывший снайпер Вооруженных сил Канады присоединился к украинским военнослужащим в борьбе с российскими оккупантами. Ранее мужчина уже получил боевой опыт в войне против "Исламского государства" (ИГИЛ). По его словам, фото разрушенных украинских городов и обстрелы мирного населения вынудили его присоединиться к борьбе против России.

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддержать Украину в войне, которую развязал президент России Владимир Путин, едут 16 тысяч добровольцев из разных стран мира.

Ранее сообщалось, что 4 марта в Украину прибыли ветераны спецназа Израиля, чтобы поддержать наше государство в войне, которую развязал президент России Владимир Путин

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