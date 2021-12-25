'Лапка к лапке спасает жизнь': АЛЛО начал новогоднюю благотворительную акцию для подопечных БФ 'Таблеточки'

Накануне зимних праздников национальный маркетплейс АЛЛО начал благотворительную акцию "Лапка до лапки рятує життя", посвященную сбору средств на лечение онкобольных детей, подопечных фонда "Таблеточки". По итогам января компания удвоит собранную сумму и направит средства благотворительному фонду – для помощи детям.

С 24 декабря 2021 года до 31 января 2022 года клиенты, покупатели и все желающие могут приобрести в магазинах АЛЛО благотворительную наклейку-магнит с изображением лапки черно-оранжевого тигренка, символа нового года, и таким образом сделать огромное доброе дело и помочь детям выздороветь. Стоимость магнита – 5 гривен. За ходом сбора средств можно следить на сайте allo.ua/ua/lapkadolapki.

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В феврале 2022 года АЛЛО удвоит собранную от продажи магнитов сумму и передаст ее на счет благотворительного фонда "Таблеточки", который помогает юным украинцам бороться за свою жизнь. Каждый благотворительный взнос неимоверно важен; поэтому умноженные компанией средства покупателей помогут детям выздороветь.

"Период новогодних праздников – это время подарков и надежды. В АЛЛО начинается время новогоднего чуда для подопечных фонда "Таблеточки". Лучшим подарком для них станет помощь в борьбе с болезнью и шанс на здоровую жизнь. Надеемся, что наши клиенты поддержат такую добрую инициативу АЛЛО и присоединятся к исполнению самой желанной мечты этих детей. Уверен, что эта поддержка станет существенной, и ни один ребенок не останется без необходимой своевременной медицинской помощи", – подчеркнул Дмитрий Деревицкий, председатель совета директоров АЛЛО.

Компания АЛЛО и БФ "Таблеточки" уже имеют опыт совместных проектов. В начале 2021 года компания передала средства индивидуальной защиты на сумму 1 500 000 гривен, а также удвоила средства, перечисленные слушателями благотворительного радиомарафона Радио НВ.

Справка. АЛЛО – маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более чем 140 городах Украины.

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"Таблеточки" – благотворительный фонд, который более 10 лет помогает онкобольным детям в Украине. Фонд работает по четырем направлениям: адресная помощь семьям, систематическая помощь детским онкоотделениям, защита прав детей и профессиональное развитие медицинского персонала. За время работы фонда более 5500 семей получили адресную помощь.