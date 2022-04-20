Лабрадор Красавчик воюет в ВСУ вместе с хозяином: рассказ с фронта

На YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" опубликовали видео о том, как животные помогают нашим защитникам в войне с оккупантом.

В результате постоянных обстрелов и бомбардировок без хозяина остаются десятки домашних животных. Украинские военные не остаются в стороне. Ребята дают четырехлапым убежище и делают их своими боевыми товарищами. Некоторые военные приходят на фронт вместе со своими любимцами.

Собакой-защитником стал и шестилетний лабрадор Красавчик. С самого детства он воспитывался возлюбленной военнослужащего Бескида. В настоящее время пес вместе с мужчиной находятся на передовой. Военные в шутку называют Красавчика большим котом, ведь он очень послушен и спокоен. Хозяин часто берет пса с собой на боевые задания.

Видео дня

На одном из таких заданий собака спасла жизнь своему хозяину. "Я стоял, высунувшись из окопа где-то по грудь, – рассказывает Бескид. – Он схватил меня и сделал так, чтобы я в этот момент спрятался в безопасное место".

Военный говорит, что собака все понимает и чувствует опасность вокруг.

Красавчик не забывает и о баловстве. Если его не берут с собой на боевые задания, он очень показательно обижается: обмазывается пылью или грязью и идет лежать на спальнике хозяина. Правда, когда его шалость замечают, делает вид, что такого делать совсем не хотел.

Животные на фронте – большое утешение для украинских солдат. Они не только успокаивают и морально поддерживают, но иногда спасают жизнь нашим защитникам. Четвероногие становятся верными и надежными друзьями на всю дальнейшую жизнь.

Цель проекта "Украинский свидетель" – показать всему миру правдивую ситуацию в Украине в контексте российской агрессии.

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