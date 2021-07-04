'Кузница на Рыбацком' поздравила ВМС с праздником и рассказала о строительстве новых кораблей

Коллектив "Кузницы на Рыбацком" поздравил украинских военных моряков с Днем Военно-Морских Сил Украины. На торжественном параде по случаю праздника, который проходил 4 июля в Одессе, были представлены и катера, изготовленные этим заводом.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Прямой".

На заводе "Кузница на Рыбацком", который с начала российской агрессии передал в ВСУ уже восемь катеров, отмечают – строили и будут строить дальше корабли для Украины. После аннексии Крыма Украина осталась фактически без флота – напомнил председатель Правления ПАО "Завод "Кузница на Рыбацком" Валерий Шандра.

Он отметил, что Украине тогда не продавали ни вооружения, ни технологий.

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"Никто из иностранных производителей, особенно военной продукции, не хотел сотрудничать с Украиной. Нам продавали только радиостанции, батарейки, фонарики, дальномеры, что-то нелетальное, что никакого значения для обороноспособности страны не имело. Мы разработали боевые модули на базе существующего в то время в Украине военного вооружения. Это ЗТМ, пулеметы, гранатометы, и таким образом сделали катер на тех комплектующих, к которым имели доступ в любое время и ни от кого не зависели", – вспоминает Шандра.

Журналисты рассказали, что на торжественном параде в Одессе были представлены и катера "Кузницы на Рыбацком".

"Наше предприятие строило и строит корабли для ВМС Украины. Мы построили корветы "Луцк" и "Тернополь". Построили по заказу Министерства обороны 8 катеров, и они уже в эксплуатации. Два в Бердянске на Азове. Шесть на Черном море – с 2016 года", – рассказал заместитель генерального директора, главный конструктор Сергей Белозубенко.

По его словам, новые корабли для ВСУ - на подходе.

"Два катера "кентавры" находятся в Одессе на завершении заводских ходовых испытаний. Еще один средний разведывательный корабль находится на этапе завершения заводских ходовых испытаний, и я думаю, ближайшие месяц–два мы его передадим в состав ВМС Украины", – отмечает Белозубенко.

Он также сообщил, что предприятие разрабатывало не только проекты судов, но и боевые модули.

"Мы сами спроектировали, построили и испытали боевые модули. Это тяжелые боевые модули, а также облегченные боевые модули, которые стоят на "кентаврах". Также мы спроектировали систему реактивного залпового огня на базе вертолетных блоков. Количество ракет на одном "кентавре" составляет 40 единиц", – отметил главный конструктор "Кузницы на Рыбацком".

Он рассказал, что после отказа немецких поставщиков предприятие самостоятельно разработало, к примеру, систему постановки пассивных помех.

"Мы в короткое время спроектировали и сделали такую систему сами. Спроектировали систему постановки дымовой завесы, спроектировали дымовые ракеты. Это все испытали, и сейчас оно находится на вооружении ВСУ", – сообщил Белозубенко.

При этом, по словам представителей завода, по соотношению цена-качество украинские корабли – лучший выбор для ВСУ.

"Наши корабли имеют очень высокое качество, их стоимость значительно ниже, чем их зарубежные аналоги. Хочу заверить наших моряков, мы строим корабли и будем строить, и ВМС будут регулярно получать нашу продукцию", – отмечает и.о. гендиректора Валентин Каширский.

Он подчеркнул, что "Кузница на Рыбацком" продолжала работать даже в самые тяжелые периоды существования независимой Украины.

"Мы – единственное предприятие, которое за время независимости Украины построило более сотни кораблей и судов, в том числе, танкеры, сухогрузы, исследовательские суда и другие. По сравнение с аналогичными зарубежным катерами наши имеют большую емкость десанта. Наши более защищены, и они имеют лучшую броню, которая очень хорошо защищает экипаж от различных поражений. Они отвечают всем тем требованиям, которым и должны отвечать. При этом их стоимость в 2–3 раза ниже чем у зарубежных аналогов", – отмечает Каширский.

"Многие забывают, но это же проект "кентавр", который мы строили, мы спроектировали за собственные средства. И еще много чего мы делали за собственные средства, потому что мы понимали ситуацию финансовую, которая была в Украине в то время. И все это делали только ради того, чтобы Украина выстояла в этой борьбе", – добавил Сергей Белозубенко.

Ранее сообщалось, что завод "Кузница на Рыбацком" после обысков ГБР заявил о системном давлении власти: по словам представителей предприятия, это происходит не первый год подряд.