'Кусум' одержала победу в фармацевтическом конкурсе 'Панацея' как лидер по внедрению диджитал-технологий в отрасли

21 октября в Киеве прошел национальный ежегодный конкурс профессионалов фармацевтической отрасли "Панацея". Группа компаний "Кусум" завоевала несколько престижных наград и стала первой в номинации "Цифровая компания года".

Рейтинг победителей составлен по данным аналитического партнера конкурса "Панацея 2021" компании IQVIA в период сентябрь-октябрь 2021 года. На сегодняшний день "Кусум" является лидером по внедрению диджитал-технологий в своей отрасли.

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"Этот непростой год внес свои коррективы во все направления нашей жизни. Мы пристально следим за трендами и нововведениями, стараемся становиться более гибкими, поэтому очень приятно, хотя, честно говоря, и неожиданно, получить эту награду. А еще приятнее понимать, что среди многих уважаемых фармацевтических компаний именно врачи дали такую высокую оценку идеям цифровой трансформации компании "Кусум". Это придает нам уверенность, что мы находимся на правильном пути и планируем это делать в дальнейшем. "Кусум" всегда рядом, чтобы помогать!" – отметил Раджив Гупта, генеральный директор группы компаний "Кусум".

По его словам, для "Кусум" "Панацея", с одной стороны, – это признание уже проделанной работы и воплощенных идей, а с другой – мотивация, которая вдохновит команду на новые идеи и свершения.

Помимо этого знака отличия, компания получила награды за несколько своих продуктов, одним из которых является "Аскоцин" (комбинация витамина С и цинка). Этот препарат – очень важен в период обострения пандемии. Его действие направлено на повышение адаптационных свойств организма и укрепление собственного иммунитета. Аскоцин содержит силу двух компонентов: витамина С и цинка. Витамин С регулирует иммунологические реакции и увеличивает сопротивление организма к инфекциям. Цинк способствует правильному функционированию иммунной системы, вкусовым ощущениям и восприятию запаха, входит в состав более 200 энзиматических систем человеческого организма.

"Эти награды являются заслугой всей большой команды группы компании "Кусум". Мы не остановимся на достигнутом и обязательно будем следовать новым свершениям и достижениям для сохранения здоровья нашей нации", – отметил руководитель компании.

Каждая номинация удостоилась главного отличия конкурса – бронзовой статуэтки богини Панацеи.

Следует отметить, что одной из движущих сил для активного внедрения диджитал-инструментов стала пандемия. Она внесла изменения во все направления жизни и стала вызовом для систем здравоохранения всего мира. Фармацевтическая отрасль также не стала исключением и за последние годы начала упорно использовать цифровые технологии и диджитал-инструменты.

Благодаря им как врач, так и потребитель (пациент) могут узнать о тех или иных достижениях фармацевтической науки не выходя из своего дома, кабинета или офиса. Цифровые инструменты (приложения, исследования, вебинары и т.п.) значительно облегчают жизнь: делают обмен информацией более комфортным и эффективным, позволяют сократить время. Цифровая трансформация позволяет врачу быстрее узнавать новые методы лечения, разработки и препараты, которые появляются в мире. Возрастает популярность специальных программ для смартфонов, увеличивается взаимодействие медицины и здравоохранения на базе мобильных устройств.