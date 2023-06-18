Курортного сезона не будет? На пляж оккупированной Ялты вынесло тело кабана. Видео
Курортный сезон на оккупированном полуострове Крым под угрозой. На местных пляжах начали всплывать тела животных.
В частности, на пляж Ялты после подрыва Каховской ГЭС вынесло тело дикого кабана. Соответствующее видео появилось в Telegram. Отмечается, что кабана-утопленника заметили на Массандровском пляже (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Таким образом в Крыму уже начинают проявляться последствия экоцида после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.
Ведь, как известно, опавшие в воду трупы животных могут спровоцировать заражение разными инфекционными заболеваниями.
К примеру, кишечной палочкой, сальмонеллой или даже стать причиной заболевания холерой.
При этом ранее на побережье Одесчины течением начало выбрасывать бытовые приборы, мебель и газовые баллоны, которые принесло с Херсонщины.
А на одном из одесских пляжей обнаружили остатки уличного туалета, который также принесло течением.
Как сообщал OBOZREVATEL, наши военные спасли щенков енотовидной собаки. Бедные щенки дрейфовали в море после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области.
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