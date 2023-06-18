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Курортного сезона не будет? На пляж оккупированной Ялты вынесло тело кабана. Видео

Ульяна Виноградова
Общество
1 минута
8,6 т.
Курортного сезона не будет? На пляж оккупированной Ялты вынесло тело кабана. Видео

Курортный сезон на оккупированном полуострове Крым под угрозой. На местных пляжах начали всплывать тела животных.

Видео дня

В частности, на пляж  Ялты после подрыва Каховской ГЭС вынесло тело дикого кабана. Соответствующее видео появилось в Telegram. Отмечается, что кабана-утопленника заметили на Массандровском пляже (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Курортного сезона не будет? На пляж оккупированной Ялты вынесло тело кабана. Видео

Таким образом в Крыму уже начинают проявляться последствия экоцида после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Ведь, как известно, опавшие в воду трупы животных могут спровоцировать заражение разными инфекционными заболеваниями.

К примеру, кишечной палочкой, сальмонеллой или даже стать причиной заболевания холерой.

При этом ранее на побережье Одесчины течением начало выбрасывать бытовые приборы, мебель и газовые баллоны, которые принесло с Херсонщины.

А на одном из одесских пляжей обнаружили остатки уличного туалета, который также принесло течением.

Как сообщал OBOZREVATEL, наши военные спасли щенков енотовидной собаки. Бедные щенки дрейфовали в море после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области. 

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