Кулеба выступил против использования вакцины РФ даже при условии ее эффективности

Министр иностранных дел Дмитро Кулеба заявил, что выступил бы против ввоза в Украину российской вакцины от коронавируса "Спутник V" даже при условии ее доказанной эффективности.

Пропагандистские возможности этого препарата намного превышают его медицинские свойства, заявил он в эфире "Завтрак 1 + 1". Сам факт разговоров о российской вакцине в украинском обществе – признак навязанной нам гибридной дискуссии, считает чиновник (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я могу четко сказать, что пропагандистские возможности "Спутника" намного превышают его реальные возможности... Окончательных результатов исследования препарата нет. Но есть фактор гораздо более важній с точки зрения интересов России, чем медицинский. Это фактор пропагандистский. Нам навязывают историю, "вот, вас все бросили, а мы, как всегда, братский народ, стоим здесь рядом..." – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что как член правительства выступал бы против ввоза в Украину российского препарата даже при условии его эффективности.

"Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании пропагандистских штампов и идеологии путем поставки своей вакцины", – подчеркнул он.

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