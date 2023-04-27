Кулеба указал партнерам на важную функцию F-16 для Украины: пора сделать этот шаг

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западные партнеров передать Украине многоцелевые истребители F-16. Он отметил, что пора сделать этот шаг.

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Об этом Кулеба написал в своем Twitter-аккаунте. По его словам, за более чем год с момент полномасштабного вторжения партнеры уже передали Киеву танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня и дальнобойные ракеты.

"Типы вооружений, которые, как нам говорили, "спровоцируют эскалацию России" в случае их поставки в Украину, но так и не спровоцировали: артиллерия, РСЗО, ПВО, танки, ракеты дальнего действия", – написал министр.

Он отметил, что следует наконец проверить, каким будет эффект от отправки Украине истребители четвертого поколения.

"F-16 тоже не спровоцируют. Передача Украине F-16 будет скорее сдерживать Россию, чем "провоцировать" ее. Пора сделать этот шаг", – добавил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер призвал правительство Германии передать Украине боевую авиацию, прежде всего истребители F-16 и боеприпасы для ПВО. Он считает, что его страна напрямую ответственна за плохое оснащение военных ВСУ;

– в то же время министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкие истребители Tornado и Eurofighter "не подходят" для размещения в Украине. Они имеют совсем другие возможности, "чем те, которые необходимы в сложившейся боевой ситуации" на фронте.

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