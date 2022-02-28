Генштаб ВСУ указал на уязвимые для "коктейлей Молотова" места вражеской техники. Инфографика

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Украинцам рассказали, в какие именно места нужно целиться при попытках поразить вражескую технику "коктейлями Молотова". Уязвимыми являются лобовое стекло, решетка радиатора, люки.

Кроме того, с помощью острых предметов, разложенных на дороге, можно пробить шины военной техники РФ. Об этом рассказала пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"Бей оккупанта! Вместе победим", – подбодрил Генеральный штаб граждан нашей страны.

Военные показали инфографику для грузовиков, бронемашин "Тайфун" и "Тигр", БТР-82а противника:

Видео дня

Как писал OBOZREVATEL, утром 27 февраля через город Буча под Киевом двигалась колонна военной техники российских оккупантов. В одну из машин кто-то из местных жителей бросил "коктейль Молотова".

Этого же дня оккупанты обстреляли Бучу из реактивной системы залпового огня "Град".

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