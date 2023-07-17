Кто может получить отсрочку от мобилизации в августе: все категории

В Украине как минимум до 18 августа действует военное положение и всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны в армию. Накануне парламентарии расширили перечень лиц, которые подлежат мобилизации.

Видео дня

Верховная Рада Украины изменила правила, согласно которым военнообязанным предоставляется отсрочка от мобилизации. Об этом свидетельствует законопроект №9342.

Согласно документу, были внесены изменения в абзац 11 ч. 1 ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В этой статье приведены основания для отсрочки от мобилизации. В действующей редакции отсрочка предоставляется лицам, чьи жены (супруги), один из родителей или родителей жены (супруги) имеют инвалидность I или II группы.

Во втором чтении парламентарии внесли поправку, которая изменила этот абзац. Теперь он дополнен словами "при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, которые обязаны в соответствии с законом их содержать".

Таким образом отсрочку можно получить только в том случае, если в семье военнообязанного нет других людей, способных содержать лицо с инвалидностью. Законопроект вступит в силу после того, как его подпишет президент Украины.

Действующее законодательство предусматривает целый ряд законных оснований для отсрочки от мобилизации. Получить законное освобождение от службы в армии могут такие категории граждан:

– забронированные органами власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями (в установленном Кабинетом министров порядке);

– признаны лицами с инвалидностью или непригодными к службе;

– многодетные родители (трое и более детей младше 18 лет);

– родители, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет;

– женщины и мужчины, опекуны и приемные родители с ребенком с инвалидностью до 18 лет;

– женщины и мужчины с совершеннолетним ребенком с инвалидностью I или II группы;

– занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями или жены (супруга);

– опекуны недееспособных лиц, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I или II группы;

– народные депутаты;

– студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты на дневной или дуальной форме обучения;

– научные и научно-педагогические работники вузов, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, школьные учителя, работающие не менее чем на 0,75 ставки;

– женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родной брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО, будучи военнослужащими, непосредственными участниками АТО или работниками предприятий и учреждений, которые привлекались к обеспечению АТО.

Напомним, что с начала 2023 года в Украине действуют новые правила воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Кроме того, в апреле власти разрешили вручать повестки и вызывать мужчин в ТЦК независимо от места такого учета.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о реальных случаях наказания украинцев за уклонение от мобилизации. В судах такие мужчины объясняли, что избегали призыва из-за травм или того, что вынуждены оставлять дома малолетних детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!