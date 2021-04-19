Кто из украинцев больше всего боится нового наступления РФ: появились результаты исследования Liberty Report

Более половины украинцев боятся, что президент России Владимир Путин захватит новые территории страны.

Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report 13-14 апреля по заказу студии "Свобода слова Савика Шустера". Так, опасения по этому поводу выразили 57% опрошенных совершеннолетних украинцев.

Среди опрошенных детей в возрасте 14-17 лет этот процент несколько меньше – 53%.

Как отмечают социологи, женщин, которые боятся такого развития событий на 13% больше, чем мужчин – 63% против 50% опрошенных соответственно.

Что касается регионов, то на западе Украины 60% респондентов также ответили утвердительно, в Центральной Украине и на юге – 59%, а вот на востоке – только 45%.

По возрасту взрослые респонденты распределились почти одинаково. В возрастной группе 18-29 лет боятся, что Путин захватит новые территории 55% респондентов, опрошенные 45-59 и 60+ лет ответили утвердительно 56%, а вот у лиц в возрасте 30-44 наибольший показатель – 61%.

Не боятся такого развития событий 35% совершеннолетних респондентов. В то же время больше всего их оказалось на востоке Украины – 49%, а меньше всего – на западе (31%).

Если говорить о результатах опроса детей 14-17 лет, то среди них больше всего боятся такого развития событий подростки женского пола – 55% против 51% среди мужского. По распределению места жительства из них 55% проживают в городах и еще 48% – в селах.

Не боятся захвата новых территорий 41% респондентов в возрасте 14-17 лет.

Метод проведения исследований. 13-14 апреля социологической компанией Liberty Report было проведено Национальное репрезентативное исследование, результаты которого отражают мнение взрослых граждан Украины в возрасте 18+. Оно осуществлялось с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 2,58%.

Также социологической компанией Liberty Report было проведено Национальное исследование среди молодежи – украинцев в возрасте 14-17 лет. Результаты представляют мнение этих граждан по полу, региону и типу проживания. Исследование также осуществлялось с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 6,9%.