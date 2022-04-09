6 квітня віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук закликала жителів східних регіонів України якнайшвидше евакуюватися до масштабного наступу російських військ. Сотні тисяч людей найближчим часом поповнять лави вимушених переселенців. Хто і як готовий їм простягнути руку допомоги – ми зібрали у нашому матеріалі.

За оцінками ООН, з початку війни Росії проти України свої будинки залишили понад 10 мільйонів жителів України. Приблизно 6,5 млн. з них стали внутрішньо переміщеними особами. При чому приблизно 13.5% з них втрачають будинок вже вдруге після переїзду з Донбасу в 2014 році. Більш ніж половина переміщених осіб – жінки. 2.5 млн – діти (такі дані у ЮНІСЕФ).

Допомога, яку вимушені переселенці отримують на місцях свого тимчасового перебування, неможливо порахувати точно. Їм обладнують спальні місця у школах та спортзалах, влаштовують безкоштовні гарячі обіди, розподіляють гуманітарну допомогу з-за кордону. Звичайно, конкретна допомога залежить від місця перебування переселенців, можливостей тієї чи іншої громади.

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Важко перелічити і всі приватні ініціативи, які допомагають переселенцям почуватися краще на новому місці. Так архітектурна компанія Replus bureau облаштувала тимчасовий притулок у львівській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Завдяки донатам команда закупила дерев'яні паллети, матраци, тканину та облаштувала комфортний (наскільки це можливо) простір для одночасного перебування понад 300 осіб.

Регулярно надходить допомога з-за кордону. Закарпаття у квітні отримало 18 модульних будинків із США. Такі будинки швидко монтуються та транспортуються. У Америці ними користуються, зазвичай, постраждалі від природних катастроф.

Не менш важливою є й інформаційна підтримка. Багато переселенців знаходять житло завдяки сервісу Прихисток, де охочі українці з більш безпечних регіонів розміщують оголошення про можливість прийняти когось у ​​себе.

Проте окремої згадки стоять ті компанії та фонди, які допомагають вимушено переміщеним українцям системно, залучаючи для цього великі кошти.

УВКБ (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців) – Агентство ООН у справах біженців – допомагає не лише тим українцям, які опинилися закордоном, а й внутрішньо переміщеним особам. Так вони відкрили склади у Вінниці, Ужгороді та Чернівцях та два у Львові, щоб загалом доставити базову допомогу із запасів УВКБ ООН для 1.5 млн осіб. У Чопі УВКБ ООН та партнери співпрацюють з місцевою владою, щоб забезпечити розміщення 4300 людей та надати юридичну, психологічну та інформаційну підтримку у пунктах приймання. В Одесі УВКБ ООН підтримує партнерську організацію, яка доставляє їжу, чай та ковдри до транзитних пунктів на залізничному вокзалі, куди щодня прибувають евакуйовані з Миколаєва, щоб переїхати на західну Україну. Також у Мукачеві, у державному університеті, організували тимчасове житло для сотень переселенців.

Організація ЮНІСЕФ, відповідно до своєї місії, допомагає українським дітям. У Полтаві ЮНІСЕФ разом із Фондом "Професійний розвиток Харкова" запустили проєкт “СПІЛЬНО" для підтримки дітей, підлітків та їхніх сімей, які постраждали від війни. Вони створюють пункти, де кожен може отримати гуманітарну допомогу, соціоемоційну підтримку, відвідати на арт-терапію.

До центру переселенців у Запоріжжі ЮНІСЕФ доставив велику кількість товарів першої потреби – питну воду, аптечки, хірургічні та акушерські набори, ліки, що розвивають набори для дітей, теплі ковдри та одяг.

Команда Благодійного фонду " Стабілізейшен Супорт Сервісез" організувала збір коштів на допомогу людям, які постраждали внаслідок війни. Партнери фонду – десятки міжнародних організацій та волонтерів. За час війни з росією фонд відзначив такі досягнення: персональна допомога для понад 470 осіб. Психологічна допомога приблизно такій же кількості переселенців. У Тернополі понад 800 переселенців надано фінансову допомогу. На львівському центральному вокзалі ССС організували пункт роздачі безкоштовної гарячої їжі. За місяць вдалося нагодувати понад 4700 переселенців.

Благодійний фонд "Право на захист" поєднує експертів у сфері міграції. Він надає безоплатну правову допомогу внутрішньопереміщеним особам та біженцям. За тиждень на гарячу лінію фонду та в телеграм-канал звертаються по 1.5 тис. осіб: щодо своїх прав, відновлення документів, соціального захисту, оформлення документів та багато іншого.

Організація "Людина у біді" доставила сотні комплектів постільної білизни та кухонного інвентарю до центрів для переселенців на заході України. 200 матраців, простирадл, ковдр, подушок та рушників, а також 50 кухонних наборів та 100 електрочайників було доставлено до колективного пункту у Трускавці Львівської області. Ще 500 матраців, ковдр, простирадл, рушників та подушок, а також 50 кухонних наборів та чайників було доставлено до колективного пункту в Моршині. "Усього допомогу отримають тисячі вразливих людей", - повідомляє організація.

Українська благодійна неприбуткова організація Фонд Східна Європа (ФСЄ) створила проєкт "Шелтер" для допомоги вимушеним переселенцям. Це підтримка мережі прихістків у західних регіонах країни: забезпечення їх їжею, водою, медикаментами, теплим одягом, предметами побуту тощо. А також закупівля та розподілення гуманітарних вантажів, які надходять з-за кордону в Україну.

Все це фонд робить завдяки донатам, зокрема данська компанія нерухомості NREP переказала на рахунок фонду майже 90 тис. євро, а торговельна мережа "Ельдорадо" передала побутової техніки для шелтерів на суму 470 тис. грн. ФСЄ заявляє, що допомагає створити та обладнати тимчасове житло для переселенців таким чином, щоб умови були максимально наближені до домашніх.

Компанія " Метінвест " Ріната Ахметова та Вадима Новинського обладнала у Кривому Розі, Покровському, Запоріжжі та Кам'янському понад 6 тис. місць для українців, змушених тікати з рідних міст. Під тимчасове житло переобладнали санаторії та бази відпочинку компанії, забезпечивши їх усім необхідним для мешкання людей. У цих притулках людям надають триразове гаряче харчування, одяг, засоби гігієни та побуту та багато іншого. А тим, хто потребує, забезпечують медичну та психологічну допомогу.

Також для допомоги переселенцям та українцям по всій країні компанія створила гуманітарний хаб на базі Метінвест Польща. Туди стікається допомога, яку нашій країні надає ЄС, ще частину продуктів компанія купує сама. Після цього ця допомога відправляється до гуманітарного центру в Запоріжжі, де 200 волонтерів сортують її, пакують і спрямовують продукти та інші речі тим, хто їх найбільше потребує.

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова також має ініціативи з підтримки переселенців. У гуртожитках ДТЕК Павлоградвугілля майже з перших днiв вiйни розміщують евакуйованих жителів з інших областей країни. ДТЕК шахта Білозерська облаштувала місцеві дитячі садки для прийому переселенців із регіонів, в яких ідуть бойові дії.

Крім того, вугледобувні підприємства ДТЕК Енерго безкоштовно передають вугілля громадам на Дніпропетровщині.

Також майже 300 тонн вугілля шахтарі передали для евакуаційних поїздів Укрзалізниці. У Бурштині ДТЕК Енерго запустив реалізацію проекту "Дитяча посмішка" для соціальної адаптації дітей переселенців, допомога їм у пошуку нових друзів серед маленьких бурштинців. Це творчі студії, майстер-класи тощо, у яких вже взяли участь понад 600 дітей.

Один з напрямів роботи Фонду Ріната Ахметов- всебічна допомога вимушеним переселенцям. Зокрема, Фонд регулярно доставляє до "Зеленого центру Метінвест" у Запоріжжі гуманітарну допомогу для переселенців із Маріуполя. Загалом волонтери спілки вже роздали маріупольцям понад 6 тисяч наборів із найнеобхіднішими продуктами, серед яких – борошно, макарони, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво. Крім того, вимушені переселенці щодня продовжують отримувати психологічну підтримку від Фонду Ріната Ахметова. З дорослими та дітьми працюють висококваліфіковані психологи, фахівці з кризової психології та подолання травматичного досвіду. Їхнє завдання - надати екстрену психологічну допомогу людям, які щойно вибралися з гарячих точок.