Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что аннексии Крыма не было, а было "воссоединение по всем нормам международного права".

Это и есть реакция Кремля на заявление американского президента Джозефа Байдена, отметившего, что его страна "никогда не признает целенаправленную аннексию полуострова Россией". Но в Москве даже и дискутировать об этом не собираются – потому что нет предмета дискуссии. Нет аннексии. И оккупации тоже нет, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Опровергать слова Пескова нет нужды. Россия не раз признавала на международном уровне территориальную целостность Украины, а на момент аннексии полуострова в России действовало законодательство, которое отдавало приоритет международным обязательствам страны перед ее внутренними законами. Российское законодательство исключало присоединение к стране части территории любого другого государства. Россия формально присоединяла два "независимых субъекта". Однако вопрос о "независимости" Крыма и Севастополя принимали органы власти, которые не были уполномочены принимать такие изменения согласно действовавшему на тот момент законодательству Украины и Автономной Республики Крым. У жителей Крыма и Севастополя тоже не спросили, хотят ли они жить в "независимых государствах", а сразу же провели фейковый "референдум" о присоединении "государств" к России. Все это выглядит, конечно же, нелепой правовой комедией. Если решение о независимости Севастополя мог принять горсовет во главе с выкрикнутым на площади "народным мэром", обычным вороватым проходимцем, то почему нельзя принять решение о "независимости" Воронежа или Новосибирска? Чем эти города хуже Севастополя? И если решение о независимости Крыма мог принять Верховный Совет автономии, почемуРоссия отказала в таком же праве парламенту Чечни? Чем чеченцы хуже крымчан?

Но это – бессмысленные вопросы, которые просто напоминают о том, что в Кремле готовы нарушать международное право и законы России тогда, когда это выгодно Путину и преступному окружению российского правителя. Крым остается для Путина "сакральной идеей", которая помогает обосновывать его право на вечную власть. Поэтому не нужно себя обманывать – пока Путин в Кремле и пока путинизм в головах россиян, Россия ни с кем не будет вести дискуссий о будущем полуострова. Для Путина этот вопрос действительно закрыт – на какие бы жертвы ему не пришлось пойти ради удержания контроля над Крымом.

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