Крупнейшие города Польши присоединятся к послевоенному восстановлению Мариуполя

В Варшаве прошла презентация четырех концепций восстановления Мариуполя после деоккупации. Команда "Mariupol Reborn" заручилась поддержкой польских городов в рамках двухдневного воркшопа.

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Такое сотрудничество поможет быстрее запустить процесс восстановления Мариуполя сразу после его деоккупации. Ведь масштабы разрушений, нанесенных городу россией, сопоставимы, разве что, с последствиями Второй мировой войны.

"Польские города также прошли путь возрождения из руин, подвергшихся Второй Мировой войне. Мы стремимся максимально изучить их опыт и основные моменты, которые помогли быстро восстановиться, подняться и стать ведущими городами Европы. В частности, такой опыт имеет Варшава", - отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

4 концепции пространственного развития города ориентированы на пожелания самих мариупольцев. Они, кроме создания современного европейского города у моря, дают ответ на вопрос: что делать с "Азовсталью", как организовывать места памяти и избавиться от советского прошлого.

И в этом процессе важна координация усилий муниципалитетов, экспертов, научного сообщества и бизнеса. Одной из первых компаний, уже работающей совместно с городским муниципалитетом в рамках "Mariupol Reborn" является Инвестиционная группа SCM.

"Мы, большой бизнес, мыслим возрождение такого мощного города исключительно по принципу build back better. А это требует привлечения и опыта, который имеют европейские города, восстанавливавшиеся после Второй мировой войны. И практики современных архитектурных и урбанистических проектов. Уже в этом году по нашей поддержки будут начаты и частично закончены 9 стратегических инициатив, от fast recovery plan до Академии Mariupol.Reborn. И дополнительно уже в этом году заработают центры экспертизы в городах ЕС," - убеждена директор по коммуникациям SCM, член наблюдательного совета "Мариуполь Реборн" Наталья Емченко.

Над проектами работали команды известных архитекторов Виктора Зотова, Сергея Родионова и урбанистических бюро Big City Lab и РОЗKVIT. Финальный вариант, после оценки международного экспертного совета и обсуждения, будет включать лучшее из каждой концепции.

Польские города предоставят анализ концепций и подходов к обновлению. Эти намерения зафиксировали в Меморандуме, который подписали мэр Вадим Бойченко и руководство Унии Метрополий Польских, объединяющих 12 крупнейших польских городов. Также Мариуполь заключил Декларацию Солидарности с городом-побратимом – Гданьском.

Mariupol Reborn – самый масштабный в Европе проект возрождения города со времен Второй Мировой войны. Проект выполняет команда мэра Мариуполя Вадима Бойченко по поручению главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, а также при поддержке ЕБРР, Проекта USAID "Экономическая поддержка Украины" и инвестиционной компании SCM. Они объединились ради восстановления Мариуполя с применением современных практик, новейших технологий и передового опыта. Вместе с архитекторами, урбанистами и экспертами мирового уровня над четким планом работают уже сейчас, чтобы после деоккупации быстро и качественно начать восстановление.