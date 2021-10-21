Кривой Рог накрыла пылевая буря, жителям советуют закрыться и не выходить на улицу. Фото

В Кривом Роге 20 октября зафиксировали в воздухе превышение нормы по содержанию пыли. Пылевая буря усиливается, в том числе, и из-за горнодобывающих предприятий и карьеров. Это может быть опасно для людей.

Как отметил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный в Facebook, при норме в 0,15 мг/м3 значение составляли от 0,2 до почти 0,4 мг/м3. Такие данные зафиксировала городская система мониторинга воздуха.

По его словам, причина такого явления связана с изменениями климата – из-за отсутствия дождей почва пересыхает, а сильный ветер поднимает верхний слой земли. Это приводит к запыленности воздуха.

Видео дня

Кроме того, опасные соединения попадают в воздух из промышленных объектов. Как отметил Малеванный, это опасно для здоровья людей.

Глава Госэкоинспекции предупредил: 21 октября в Украине сильные порывы ветра. Они могут достигать 15-20 м/с. Из-за этого в ГСЧС объявили желтый уровень опасности.

В Госэкоинспекции посоветовали на период такого явления придерживаться ряда рекомендаций:

меньше передвигаться по городу;

на улице защищать лицо маской и надевать очки;

пользоваться увлажнителями воздуха;

проводить в помещениях влажную уборку не менее двух раз в день;

людям с заболеваниями дыхательных путей нужно иметь с собой лекарства и ингаляторы.

Отметим, что территории Украины достигли облака с повышенным уровнем концентрации диоксида серы SO2. Они образовались после извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма. Они наблюдаются на значительных высотах – 10-15 км, поэтому не составляют большой опасности. Вместе с тем, в случае осадков, могут образоваться слабокислые дожди.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский город Франка, что в штате Сан-Паулу, накрыла мощная песчаная буря. Местные жители уверяют, что такие явления крайне редки в регионе.