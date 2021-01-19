Украинцы начали крещенские купания в ледяной воде. Фото и видео
Вечером 18 января, перед праздником Крещения, украинцы начали окунаться в проруби.
Как передает Telegram-канал "Труха", жители Харькова открыли зимние купания на Родниковой, а также в Новобаварском районе на речке Уды (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Не обошлось и без курьезов – на одном из водоемов мужчина, окунаясь в воду с головой, кричал "Аллах Акбар". Людей, наблюдавших за процессом, эта выходка развеселила.
В Киеве, как пишет "Сегодня" в Telegram, первые купальщики окунулись в ледяную воду на Оболонской набережной. Лед там ломали молотками и монтировками. Вечером понедельника на набережной было около 40 человек.
Напомним, по традиции крещенские купания проводят после вечерней службы 18 января и в ночь с 18 на 19 января.
Ранее в Центре общественного здоровья Минздрава дали рекомендации гражданам, которые намерены следовать традиции и искупаться в проруби на Крещение. Такие процедурыполезны для здоровья только в том случае, если делать их регулярно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На украинском горнолыжном курорте Буковель отменили популярный фестиваль моржей, который проходил ежегодно. Это связано с пандемией коронавируса и локдауном.
О том, когда и где набирать воду на Крещение, как ее хранить и использовать, читайте по ссылке.