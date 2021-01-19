Украинцы начали крещенские купания в ледяной воде. Фото и видео

Вечером 18 января, перед праздником Крещения, украинцы начали окунаться в проруби.

Как передает Telegram-канал "Труха", жители Харькова открыли зимние купания на Родниковой, а также в Новобаварском районе на речке Уды (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Не обошлось и без курьезов – на одном из водоемов мужчина, окунаясь в воду с головой, кричал "Аллах Акбар". Людей, наблюдавших за процессом, эта выходка развеселила.

В Киеве, как пишет "Сегодня" в Telegram, первые купальщики окунулись в ледяную воду на Оболонской набережной. Лед там ломали молотками и монтировками. Вечером понедельника на набережной было около 40 человек.

Напомним, по традиции крещенские купания проводят после вечерней службы 18 января и в ночь с 18 на 19 января.

Ранее в Центре общественного здоровья Минздрава дали рекомендации гражданам, которые намерены следовать традиции и искупаться в проруби на Крещение. Такие процедурыполезны для здоровья только в том случае, если делать их регулярно.

Как сообщал OBOZREVATEL: