Так, друзья, вы будете смеяться, но у меня опять забавные новости из ОРДЛО. Вообще все их попытки выглядеть взрослыми и настоящими веселили исключительно в 2014, в 2015 годах. Непризнанные республики (народные!), совет министров с незадачливым сотрудником лохотрона "МММ" во главе, министерства информации, промышленности, чего там еще? В какой-то момент многие серьезно опасались, что для всех этих фейковых министерств и ведомств со штатным расписанием у них просто не хватит народу. Даже если к собственным одичалым добавят всех снежных ходоков, которые забрели из соседней страны. Ну, остановились вовремя.

Потом этот цирк откровенно наскучил и даже появление "министра иностранных дел ДНР" или "уполномоченного ДНР по правам человека" практически не развлекали публику. Весь этот бюджетный провинциальный КВН могло бы ненадолго оживить назначение послов и атташе в другие страны – тут бы точно кадровый голод показал свой звериный оскал. Потому что все эти игры требуют не только денег на билет и хотя бы палатки со спальным мешком каждому послу, но и некоторого знания иностранных языков. К счастью для всех послов можно было отправить только в Южную Осетию или Венесуэлу, да и то под вопросом. Пробовали отправлять в магазин за водкой, но это уже были не послы, а гонцы, так что процесс резонанса в медиа не получил и аплодисментов не сорвал. Короче, стало совсем скучно, но… иногда эти ребята способны удивить.

Решили "власти ДНР" порадовать свое так называемое ополчение. И выдавать им теперь официальные удостоверения участников боевых действий. Серьезно, в Сети уже и фотографии гуляют. Правда, конечная цель этого замысла пока не всем понятна. Россия эти книжицы признавать не будет и платить по ним ничего не станет. Просто где-то в электричке махать перед кондуктором? Так в переходе можно купить ксивы поубедительнее.

Может, они смирились с тем, кто Кремль их обратно в Украину впихивает, несмотря на явное нежелание Киева получать такие подарки? И что, рассчитывают на амнистию? И даже, судя по этому решению, на пенсии "участникам боевых действий с той стороны" от ненавистной Хунты? Ну, помечтайте. И список участников составляйте, конечно, очень пригодится. Только на печать удостоверений, честное слово – не надо тратиться. Нам достаточно списка с фамилиями. Можно в электронном виде. А если еще и сами явятся "для оформления" - вообще замечательно. А там следователь все сам напишет и оформит в лучшем виде. Украинский суд очень гуманный, а в тюрьмах трехразовое питание. Чем богаты. Всяко лучше, чем скучать на концерте Кобзона…

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