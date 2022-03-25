Красный Крест хочет открыть в Ростове-на-Дону офис для помощи беженцам из Украины: в сети возмутились цинизмом организации

Международный комитет Красного Креста (МККК) решил открыть офис на территории страны-агрессора в Ростове-на-Дону. Об этом глава организации Петер Маурер говорил с министром внешних дел РФ Сергеем Лавровым.

Отмечается, что этот офис будет предназначен для украинцев, вынужденных бежать в РФ от российских оккупантов. Об этом в Facebook написала также Оксана Туник-Фриз – экс-заммэра Чернигова, заместитель председателя Комиссии партийного контроля в "Украинском объединении патриотов" (УКРОП).

"Оказалось, что главная миссия Красного Креста – легитимизировать агрессию. Глава этой организации договорился с российским министром Лавровым о размещении офиса для украинцев в городе Ростов-на-Дону", – возмутилась она.

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Кроме того, стало известно, что Маурер от имени МККК поблагодарил Москву за многолетнее сотрудничество. Он сказал, что "в течение восьми лет деятельности МККК на территории Украины они могли рассчитывать на помощь Российской Федерации в вопросах, касающихся защиты украинского населения за счет гуманитарной деятельности".

Украинцев, ранее ожидавших от Международного комитета Красного Креста активной помощи нашему государству во время войны с Россией, возмутила такая позиция организации. Они были шокированы сотрудничеством "нейтрального" МККК с агрессором.

"Это просто ужас", "Пусть идут за российским кораблем", "Продажные грантоеды", – писали комментаторы.

Напомним: президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер пожал руку главе МИД РФ Сергею Лаврову, оправдывающему войну против Украины и убийства мирных жителей. Во время встречи Маурер и Лавров обсуждали необходимость защиты гражданских во время войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Международном комитете Красного Креста заявили, что считают Украину, которая сейчас вынуждена защищаться от нападения России, самой крупной операцией в истории организации. Бюджет МККК для помощи украинцам был увеличен втрое.

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