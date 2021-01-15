Кошка из Одессы почти месяц плыла до Израиля, случайно попав в контейнер с конфетами. Фото

Кошка из Одессы случайно попала в грузовой контейнер с конфетами и отправилась в трехнедельное путешествие на корабле в Израиль.

Как пишет "7 канал", добраться до конечного пункта и не умереть с голоду животному помогла его сообразительность. Ведь, чтобы выжить, кошка додумалась прогрызать коробки и есть конфеты.

По словам директора одесской экспедиторской компании Star Shine Shipping, на камеры видеонаблюдения попал момент, когда кошка забежала в контейнер прямо во время погрузки товара на борт. Ее при этом никто не заметил.

"Это уникальный случай – такое произошло впервые в практике компании, а также в работе коллег. Она плыла морем три недели и ела конфеты, прогрызая коробки", – рассказал мужчина.

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