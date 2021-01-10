А теперь серьезно, без шуток, почему мы пока побеждаем пандемию лучше, чем британцы!

Конечно, с тестами у нас не было шансов догнать развитые страны, поэтому здесь мы отставали, но со временем таки сделать тест стало у нас не проблемой и время ожидания результата сократилось. Кроме того появился тест на антиген, который выполняется быстрее ПЦР.

Далее текст на языке оригинала.

Але ми ж не можемо лікувати пацієнта тестами, а ми маємо включати наше лікарське клінічне мислення і приймати рішення для створення алгоритму дій.

І тут ми дійсно деколи є більш адаптовані до таких кризових ситуацій за європейських колег, бо українці народжуються і постійно живуть в кризах і не тільки пов‘язаних з вірусами.

Зараз мова йде за лікування вдома до стаціонару.

Яке в нас, лікарів, було завдання?

Основним завданням було не допустити потрапляння великої кількості пацієнтів у стаціонар одночасно і намагатись коректно лікувати пацієнта вдома, щоб він не отримав ускладнень ковіду.

Чи нам це вдалось в Україні?

Так, парадокс в тому, що нам з колегами таки це вдалось і система таки витримала.

Чому в Британії система вже втретє на межі фолу і є проблема з кількістю важких пацієнтів.

У них зараз пацієнт не звертається при ковіді до сімейного лікаря, він не робить жодних тестів (маю наувазі найважливіші маркери перебігу захворювання з 6го дня ковіду – црп, ддимери, феритин, загальний крові), пацієнтів практично не скеровують на КТ, поки його стан не погіршиться.

Спостерігає за пацієнтом представник медичної служби, який по телефону контролює стан пацієнта.

Усі вказівки пацієнт отримує від нього, а тести проводить на ковід самостійно вдома або в спеціальних центрах тестування.

Основним препаратом в Британії залишається парацетамол, який рекомендують для зменшення симптомів ковіду та температури, жодних інших ліків пацієнт не отримує і не може купити в аптеці.

У нас пацієнти все таки мають можливість провести лабораторні аналізи і при потребі швидко виконати КТ легень, тому наш лікар може рекомендувати лікування опираючись на об‘єктивні критерії, а не тільки на сатурацію крові киснем та температуру.

(Розумію, що не в кожному місті України ситуація однакова).

І в нас таки відповідальність за діагностику та лікування пацієнта вдома несе сімейний лікар, що на мою думку виявилось таки ефективнішим.

Стосовно протоколів діагностики та лікування, які з‘явились на початку пандемії в Китаї, як не крути, а вони були досить конструктивні і ефективні.

Вважаю, що наш досвід боротьби з пандемією звичайно не ідеальний, але він виявився більшефективним ніж в європейських країнах та США, бо кількість летальних випадків від ковіду у нас таки значно нижча.

Моя особиста думка, що наша теперішня стратегія з призначенням антибактерійних препаратів, антикоагулянтів та стероїдних гормонів за показами сімейним лікарем, який має можливість виконати необхідні аналізи і при потребі КТ легень, є простою логічною і основне – вона працює.

Ще раз хотів подякувати усім колегам, які зараз 24/7 допомагають повертати здоров‘я тим хто цього зараз потребує і не тільки при ковіді.

Також особлива подяка тим, хто взяв на себе відповідальність у створенні протоколів лікування ковіду і дав нашим лікарям потужний інструмент боротьби з невидимим ворогом!

Щиро Ваш, доктор Тарас Жиравецький

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