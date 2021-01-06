Коронавирусом в Украине заболели более 200 детей за сутки

По состоянию на утро среды, 6 января, в Украине официально подтверждено 1 090 496 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 911 – обнаружено за прошедшие сутки. В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 19 357 человек (+228 за сутки), а 761 898 пациентов (+14 490 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

Проведено тестирований за сутки – 52 968 (в частности методом ПЦР – 34 938, методом ИФА – 18 030).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 931 случай;

Винницкая область – 158 случаев;

Волынская область – 135 случаев;

Днепропетровская область – 225 случаев;

Донецкая область – 259 случаев;

Житомирская область – 88 случаев;

Закарпатская область – 76 случаев;

Запорожская область – 622 случая;

Ивано-Франковская область – 120 случаев;

Киевская область – 596 случаев;

Кировоградская область – 65 случаев;

Луганская область – 187 случаев;

Львовская область – 324 случая;

Николаевская область – 120 случаев;

Одесская область – 668 случаев;

Полтавская область – 309 случаев;

Ривненская область – 243 случая;

Сумская область – 115 случаев;

Тернопольская область – 161 случай;

Харьковская область – 557 случаев;

Херсонская область – 117 случаев;

Хмельницкая область – 316 случаев;

Черкасская область – 345 случаев;

Черновицкая область – 139 случаев;

Черниговская область – 35 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Распространение коронавируса в Украине. Максим Степанов в Facebook

Скриншот. Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине увеличилось количество "тяжелых" госпитализированных с коронавирусом пациентов, причем их возраст снизился до 40 лет, рассказала инфекционист Ольга Голубовская.