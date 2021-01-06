Коронавирусом в Украине заболели более 200 детей за сутки
По состоянию на утро среды, 6 января, в Украине официально подтверждено 1 090 496 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 911 – обнаружено за прошедшие сутки. В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников.
От COVID-19 в стране умерли уже 19 357 человек (+228 за сутки), а 761 898 пациентов (+14 490 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.
Проведено тестирований за сутки – 52 968 (в частности методом ПЦР – 34 938, методом ИФА – 18 030).Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 931 случай;
Винницкая область – 158 случаев;
Волынская область – 135 случаев;
Днепропетровская область – 225 случаев;
Донецкая область – 259 случаев;
Житомирская область – 88 случаев;
Закарпатская область – 76 случаев;
Запорожская область – 622 случая;
Ивано-Франковская область – 120 случаев;
Киевская область – 596 случаев;
Кировоградская область – 65 случаев;
Луганская область – 187 случаев;
Львовская область – 324 случая;
Николаевская область – 120 случаев;
Одесская область – 668 случаев;
Полтавская область – 309 случаев;
Ривненская область – 243 случая;
Сумская область – 115 случаев;
Тернопольская область – 161 случай;
Харьковская область – 557 случаев;
Херсонская область – 117 случаев;
Хмельницкая область – 316 случаев;
Черкасская область – 345 случаев;
Черновицкая область – 139 случаев;
Черниговская область – 35 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине увеличилось количество "тяжелых" госпитализированных с коронавирусом пациентов, причем их возраст снизился до 40 лет, рассказала инфекционист Ольга Голубовская.