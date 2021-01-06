Коронавирусом в Украине заболели более 200 детей за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
5,6 т.
Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды, 6 января, в Украине официально подтверждено 1 090 496 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 911 – обнаружено за прошедшие сутки. В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 19 357 человек (+228 за сутки), а 761 898 пациентов (+14 490 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

Проведено тестирований за сутки – 52 968 (в частности методом ПЦР – 34 938, методом ИФА – 18 030).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 931 случай;

  • Винницкая область – 158 случаев;

  • Волынская область – 135 случаев;

  • Днепропетровская область – 225 случаев;

  • Донецкая область – 259 случаев;

  • Житомирская область – 88 случаев;

  • Закарпатская область – 76 случаев;

  • Запорожская область – 622 случая;

  • Ивано-Франковская область – 120 случаев;

  • Киевская область – 596 случаев;

  • Кировоградская область – 65 случаев;

  • Луганская область – 187 случаев;

  • Львовская область – 324 случая;

  • Николаевская область – 120 случаев;

  • Одесская область – 668 случаев;

  • Полтавская область – 309 случаев;

  • Ривненская область – 243 случая;

  • Сумская область – 115 случаев;

  • Тернопольская область – 161 случай;

  • Харьковская область – 557 случаев;

  • Херсонская область – 117 случаев;

  • Хмельницкая область – 316 случаев;

  • Черкасская область – 345 случаев;

  • Черновицкая область – 139 случаев;

  • Черниговская область – 35 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Распространение коронавируса в Украине.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине увеличилось количество "тяжелых" госпитализированных с коронавирусом пациентов, причем их возраст снизился до 40 лет, рассказала инфекционист Ольга Голубовская.

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