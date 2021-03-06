Коронавирусом в Украине заболели более 500 детей за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Коронавирусом заболели дети

По состоянию на утро субботы, 6 марта, в Украине официально подтвержден 1 394 061 случай коронавирусной инфекции. Из них 9 144 – обнаружено за прошедшие сутки, из них 563 – дети и 299 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 26 919человек (+156 за сутки), а1 194 373 пациента (+3 351 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Национальной академии наук Украины заявили, что смертность от коронавируса достигла уровня осенних показателей, когда фиксировалась самая высокая суточная заболеваемость. Такая тревожная динамика прослеживается почти во всех областях страны.

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