В Украине от коронавируса за сутки умерли 129 человек
По состоянию на утро субботы, 6 февраля, в Украине официально подтверждено 1 241 479 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4 310 – обнаружено за прошедшие сутки, из них – 220 дети и 191 медиков.
От COVID-19 в стране умерли 23 516 человек (+129 за сутки), а 1 070 749 пациентов (+7 158 за сутки) – выздоровели. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.
За сутки совершено тестирований в сутки – 41 410 (в частности методом ПЦР – 25 590, методом ИФА – 15 820). Всего проведено ПЦР-тестов – 6 376 032.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 212 случая;
Винницкая область – 247 случаев;
Волынская область – 99 случаев;
Днепропетровская область – 306 случаев;
Донецкая область – 125 случаев;
Житомирская область – 124 случая;
Закарпатская область – 221 случай;
Запорожская область – 227 случаев;
Ивано-Франковская область – 498 случаев;
Киевская область – 295 случаев;
Кировоградская область – 43 случая;
Луганская область – 54 случая;
Львовская область – 286 случаев;
Николаевская область – 82 случая;
Одесская область – 176 случаев;
Полтавская область – 111 случай;
Ривненская область – 111 случай;
Сумская область – 97 случаев;
Тернопольская область – 120 случаев;
Харьковская область – 225 случаев;
Херсонская область – 67 случаев;
Хмельницкая область – 132 случая;
Черкасская область – 111 случай;
Черновицкая область – 258 случаев;
Черниговская область – 83 случая.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на субботу, 6 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 106 млн человек. За минувший день выявили 489 783 новых инфицированных.