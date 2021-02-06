В Украине от коронавируса за сутки умерли 129 человек

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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В Украине от коронавируса за сутки умерли 129 человек

По состоянию на утро субботы, 6 февраля, в Украине официально подтверждено 1 241 479 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4 310 – обнаружено за прошедшие сутки, из них – 220 дети и 191 медиков.

От COVID-19 в стране умерли 23 516 человек (+129 за сутки), а 1 070 749 пациентов (+7 158 за сутки) – выздоровели. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.

В Украине от коронавируса за сутки умерли 129 человек

За сутки совершено тестирований в сутки – 41 410 (в частности методом ПЦР – 25 590, методом ИФА – 15 820). Всего проведено ПЦР-тестов – 6 376 032.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 212 случая;

  • Винницкая область – 247 случаев;

  • Волынская область – 99 случаев;

  • Днепропетровская область – 306 случаев;

  • Донецкая область – 125 случаев;

  • Житомирская область – 124 случая;

  • Закарпатская область – 221 случай;

  • Запорожская область – 227 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 498 случаев;

  • Киевская область – 295 случаев;

  • Кировоградская область – 43 случая;

  • Луганская область – 54 случая;

  • Львовская область – 286 случаев;

  • Николаевская область – 82 случая;

  • Одесская область – 176 случаев;

  • Полтавская область – 111 случай;

  • Ривненская область – 111 случай;

  • Сумская область – 97 случаев;

  • Тернопольская область – 120 случаев;

  • Харьковская область – 225 случаев;

  • Херсонская область – 67 случаев;

  • Хмельницкая область – 132 случая;

  • Черкасская область – 111 случай;

  • Черновицкая область – 258 случаев;

  • Черниговская область – 83 случая.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на субботу, 6 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 106 млн человек. За минувший день выявили 489 783 новых инфицированных.

УкраинаКоронавирусМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов