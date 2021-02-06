В Украине от коронавируса за сутки умерли 129 человек

По состоянию на утро субботы, 6 февраля, в Украине официально подтверждено 1 241 479 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4 310 – обнаружено за прошедшие сутки, из них – 220 дети и 191 медиков.

От COVID-19 в стране умерли 23 516 человек (+129 за сутки), а 1 070 749 пациентов (+7 158 за сутки) – выздоровели. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.

За сутки совершено тестирований в сутки – 41 410 (в частности методом ПЦР – 25 590, методом ИФА – 15 820). Всего проведено ПЦР-тестов – 6 376 032.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 212 случая;

Винницкая область – 247 случаев;

Волынская область – 99 случаев;

Днепропетровская область – 306 случаев;

Донецкая область – 125 случаев;

Житомирская область – 124 случая;

Закарпатская область – 221 случай;

Запорожская область – 227 случаев;

Ивано-Франковская область – 498 случаев;

Киевская область – 295 случаев;

Кировоградская область – 43 случая;

Луганская область – 54 случая;

Львовская область – 286 случаев;

Николаевская область – 82 случая;

Одесская область – 176 случаев;

Полтавская область – 111 случай;

Ривненская область – 111 случай;

Сумская область – 97 случаев;

Тернопольская область – 120 случаев;

Харьковская область – 225 случаев;

Херсонская область – 67 случаев;

Хмельницкая область – 132 случая;

Черкасская область – 111 случай;

Черновицкая область – 258 случаев;

Черниговская область – 83 случая.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на субботу, 6 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 106 млн человек. За минувший день выявили 489 783 новых инфицированных.