Коронавирусом заболели более 14 тысяч украинцев за сутки, скончались 342
По состоянию на утро среды, 24 марта, в Украине официально подтверждено 1 579 906 случаев коронавирусной инфекции. Из них 14 174 – обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 5438 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 30 773 человека (+342 за сутки – рекорд с начала 2021 года), а 1 276 272 пациента (+7386 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1300), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.
Проведено тестирований за сутки – 126 948 (в частности методом ПЦР – 52 196, методом ИФА – 21 549, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 53 203).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1300 случаев;
Винницкая область – 616 случаев;
Волынская область – 275 случаев;
Днепропетровская область – 785 случаев;
Донецкая область – 635 случаев;
Житомирская область – 453 случая;
Закарпатская – 637 случаев;
Запорожская область – 603 случая;
Ивано-Франковская область – 351 случай;
Киевская область – 813 случаев;
Кировоградская область – 113 случаев;
Луганская область – 152 случая;
Львовская область – 939 случаев;
Николаевская область – 380 случаев;
Одесская область – 1177 случаев;
Полтавская область – 450 случаев;
Ривненская область – 540 случаев;
Сумская область – 494 случая;
Тернопольская область – 522 случая;
Харьковская область – 809 случаев;
Херсонская область – 128 случаев;
Хмельницкая область – 994 случая;
Черкасская область – 426 случаев;
Черновицкая область – 484 случая;
Черниговская область – 98 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина поднялась на восьмое место в мире и четвертое место в Европе по распространению COVID-19. При этом мировой рейтинг возглавила Бразилия.