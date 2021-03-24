Коронавирусом заболели более 14 тысяч украинцев за сутки, скончались 342

По состоянию на утро среды, 24 марта, в Украине официально подтверждено 1 579 906 случаев коронавирусной инфекции. Из них 14 174 – обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 5438 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 30 773 человека (+342 за сутки – рекорд с начала 2021 года), а 1 276 272​​​​​​​ пациента (+7386 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1300), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

Проведено тестирований за сутки – 126 948 (в частности методом ПЦР – 52 196, методом ИФА – 21 549, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 53 203).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1300 случаев;

Винницкая область – 616 случаев;

Волынская область – 275 случаев;

Днепропетровская область – 785 случаев;

Донецкая область – 635 случаев;

Житомирская область – 453 случая;

Закарпатская – 637 случаев;

Запорожская область – 603 случая;

Ивано-Франковская область – 351 случай;

Киевская область – 813 случаев;

Кировоградская область – 113 случаев;

Луганская область – 152 случая;

Львовская область – 939 случаев;

Николаевская область – 380 случаев;

Одесская область – 1177 случаев;

Полтавская область – 450 случаев;

Ривненская область – 540 случаев;

Сумская область – 494 случая;

Тернопольская область – 522 случая;

Харьковская область – 809 случаев;

Херсонская область – 128 случаев;

Хмельницкая область – 994 случая;

Черкасская область – 426 случаев;

Черновицкая область – 484 случая;

Черниговская область – 98 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине. Максим Степанов в Facebook

Скриншот. Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина поднялась на восьмое место в мире и четвертое место в Европе по распространению COVID-19. При этом мировой рейтинг возглавила Бразилия.