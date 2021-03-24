Коронавирусом заболели более 14 тысяч украинцев за сутки, скончались 342

По состоянию на утро среды, 24 марта, в Украине официально подтверждено 1 579 906 случаев коронавирусной инфекции. Из них 14 174 – обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 5438 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 30 773 человека (+342 за сутки – рекорд с начала 2021 года), а 1 276 272​​​​​​​ пациента (+7386 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1122), городе Киев (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.

Проведено тестирований за сутки – 88 673 (в частности методом ПЦР – 44 647, методом ИФА – 21 526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 500).

г. Киев – 1050 случаев;

Винницкая область – 716 случаев;

Волынская область – 225 случаев;

Днепропетровская область – 604 случая;

Донецкая область – 270 случаев;

Житомирская область – 186 случаев;

Закарпатская – 428 случаев;

Запорожская область – 340 случаев;

Ивано-Франковская область – 351 случай;

Киевская область – 727 случаев;

Кировоградская область – 57 случаев;

Луганская область – 147 случаев;

Львовская область – 995 случаев;

Николаевская область – 429 случаев;

Одесская область – 1122 случая;

Полтавская область – 697 случаев;

Ривненская область – 376 случаев;

Сумская область – 192 случая;

Тернопольская область – 430 случаев;

Харьковская область – 843 случая;

Херсонская область – 31 случай;

Хмельницкая область – 376 случаев;

Черкасская область – 277 случаев;

Черновицкая область – 579 случаев;

Черниговская область – 28 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина поднялась на восьмое место в мире и четвертое место в Европе по распространению COVID-19. При этом мировой рейтинг возглавила Бразилия.