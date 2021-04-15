Коронавирусом заразились более 16 тысяч за сутки, из них 628 – дети

По состоянию на утро четверга, 15 апреля, в Украине официально подтверждено 1 903 765 случаев коронавирусной инфекции. Из них 16 427 – обнаружены за прошедшие сутки, из них 628 – дети.

От COVID-19 в стране умерли уже 38 658 человек (+433 за сутки), а 1 453 766 пациентов (+11 148 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.

Проведено тестирований за сутки – 119 615 (в частности методом ПЦР – 51 344, методом ИФА – 20 017, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 48 254).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев – 1625 случаев / 2220 прививок;

Винницкая область – 450 случаев / 195 прививок;

Волынская область – 397 случаев / 503 прививки;

Днепропетровская область – 1005 случаев / 2560 прививок ;

Донецкая область – 961 случай / 440 прививок;

Житомирская область – 648 случаев / 826 прививок;

Закарпатская – 305 случаев / 310 прививок;

Запорожская область – 1015 случаев / 540 прививок;

Ивано-Франковская область – 194 случая / 516 прививок;

Киевская область – 835 случаев / 112 прививок;

Кировоградская область – 183 случая / 680 прививок;

Луганская область – 292 случая / 250 прививок;

Львовская область – 748 случаев / 2340 прививок;

Николаевская область – 404 случая / 470 прививок;

Одесская область – 881 случай / 540 прививок;

Полтавская область – 627 случаев / 410 прививок;

Ривненская область – 505 случаев / 330 прививок;

Сумская область – 644 случая / 330 прививок;

Тернопольская область – 403 случая / 380 прививок;

Харьковская область – 1168 случаев / 230 прививок;

Херсонская область – 324 случая / 390 прививок;

Хмельницкая область – 1088 случаев / 720 прививок;

Черкасская область – 747 случаев / 0 прививок ;

Черновицкая область – 252 случая / 260 прививок;

Черниговская область – 726 случаев / 192 прививки.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация в Украине. Максим Степанов в Facebook

Скриншот. Максим Степанов в Facebook

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина вошла в топ-5 стран Европы по распространению COVID-19. В мировом рейтинге страна оказалась на 12-м месте.