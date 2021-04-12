В Украине зафиксировали меньше всего новых больных COVID-19 с начала апреля

По состоянию на утро понедельника, 12 апреля, в Украине официально подтверждено 1 861 105 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7856 – обнаружены за прошедшие сутки, что оказалось самым низким приростом с начала апреля.

От COVID-19 в стране умер уже 37 301 человек (+287 за сутки), а 1 416 215 пациентов (+5 355 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Коронавирус в Украине по состоянию на 12 апреля. covid19.rnbo.gov.ua

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине. covid19.rnbo.gov.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook уточнил, что 11 апреля госпитализировали 2 770 украинцев с COVID-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), городе Киев (537) и Киевской (477) областях.

Проведено тестирований за сутки – 40 109 (в частности методом ПЦР – 20 831, методом ИФА – 6 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13 145).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 537 случаев;

Винницкая область – 159 случаев;

Волынская область – 247 случаев;

Днепропетровская область – 1112 случаев;

Донецкая область – 327 случаев;

Житомирская область – 349 случаев;

Закарпатская – 62 случая;

Запорожская область – 260 случаев;

Ивано-Франковская область – 49 случаев;

Киевская область – 477 случаев;

Кировоградская область – 149 случаев;

Луганская область – 43 случая;

Львовская область – 590 случаев;

Николаевская область – 303 случая;

Одесская область – 443 случая;

Полтавская область – 136 случаев;

Ривненская область – 174 случая;

Сумская область – 377 случаев;

Тернопольская область – 315 случаев;

Харьковская область – 595 случаев;

Херсонская область – 195 случаев;

Хмельницкая область – 149 случаев;

Черкасская область – 385 случаев;

Черновицкая область – 168 случаев;

Черниговская область – 255 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация в Украине. Максим Степанов в Facebook

Скриншот. Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине Минздрав рекомендовал распространить "красный" уровень эпидемической опасности также на Харьковскую область. "Желтыми" же теперь являются два региона – к Херсонщине добавилась Ивано-Франковщина.