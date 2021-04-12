В Украине зафиксировали меньше всего новых больных COVID-19 с начала апреля
По состоянию на утро понедельника, 12 апреля, в Украине официально подтверждено 1 861 105 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7856 – обнаружены за прошедшие сутки, что оказалось самым низким приростом с начала апреля.
От COVID-19 в стране умер уже 37 301 человек (+287 за сутки), а 1 416 215 пациентов (+5 355 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.
Министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook уточнил, что 11 апреля госпитализировали 2 770 украинцев с COVID-19.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), городе Киев (537) и Киевской (477) областях.
Проведено тестирований за сутки – 40 109 (в частности методом ПЦР – 20 831, методом ИФА – 6 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13 145).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 537 случаев;
Винницкая область – 159 случаев;
Волынская область – 247 случаев;
Днепропетровская область – 1112 случаев;
Донецкая область – 327 случаев;
Житомирская область – 349 случаев;
Закарпатская – 62 случая;
Запорожская область – 260 случаев;
Ивано-Франковская область – 49 случаев;
Киевская область – 477 случаев;
Кировоградская область – 149 случаев;
Луганская область – 43 случая;
Львовская область – 590 случаев;
Николаевская область – 303 случая;
Одесская область – 443 случая;
Полтавская область – 136 случаев;
Ривненская область – 174 случая;
Сумская область – 377 случаев;
Тернопольская область – 315 случаев;
Харьковская область – 595 случаев;
Херсонская область – 195 случаев;
Хмельницкая область – 149 случаев;
Черкасская область – 385 случаев;
Черновицкая область – 168 случаев;
Черниговская область – 255 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине Минздрав рекомендовал распространить "красный" уровень эпидемической опасности также на Харьковскую область. "Желтыми" же теперь являются два региона – к Херсонщине добавилась Ивано-Франковщина.