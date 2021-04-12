В Украине зафиксировали меньше всего новых больных COVID-19 с начала апреля

Карина Бондаренко Общество 08:06, 12.04.2021 Обновлено: 08:33, 12.04.2021

По состоянию на утро понедельника, 12 апреля, в Украине официально подтверждено 1 861 105 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7856 – обнаружены за прошедшие сутки, что оказалось самым низким приростом с начала апреля.

От COVID-19 в стране умер уже 37 301 человек (+287 за сутки), а 1 416 215 пациентов (+5 355 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Коронавирус в Украине по состоянию на 12 апреля.
covid19.rnbo.gov.ua
Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине.
covid19.rnbo.gov.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook уточнил, что 11 апреля госпитализировали 2 770 украинцев с COVID-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), городе Киев (537) и Киевской (477) областях.

Проведено тестирований за сутки – 40 109 (в частности методом ПЦР – 20 831, методом ИФА – 6 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13 145).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 537 случаев;

  • Винницкая область – 159 случаев;

  • Волынская область – 247 случаев;

  • Днепропетровская область – 1112 случаев;

  • Донецкая область – 327 случаев;

  • Житомирская область – 349 случаев;

  • Закарпатская – 62 случая;

  • Запорожская область – 260 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 49 случаев;

  • Киевская область – 477 случаев;

  • Кировоградская область – 149 случаев;

  • Луганская область – 43 случая;

  • Львовская область – 590 случаев;

  • Николаевская область – 303 случая;

  • Одесская область – 443 случая;

  • Полтавская область – 136 случаев;

  • Ривненская область – 174 случая;

  • Сумская область – 377 случаев;

  • Тернопольская область – 315 случаев;

  • Харьковская область – 595 случаев;

  • Херсонская область – 195 случаев;

  • Хмельницкая область – 149 случаев;

  • Черкасская область – 385 случаев;

  • Черновицкая область – 168 случаев;

  • Черниговская область – 255 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация в Украине.
Максим Степанов в Facebook
Скриншот.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине Минздрав рекомендовал распространить "красный" уровень эпидемической опасности также на Харьковскую область. "Желтыми" же теперь являются два региона – к Херсонщине добавилась Ивано-Франковщина.

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