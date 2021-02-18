Коронавирус в Украине набирает обороты: за сутки заболели более 270 медиков и 400 детей

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
10,4 т.
Больные коронавирусом в Украине

В Украине за сутки прибавилось 6237 новых COVID-19 – инфекция в том числе поразила 276 медиков и 413 детей. На утро 18 февраля в стране подтверждено в целом 1 287 141 случай заражения.

Из них 24 852 больных умерли (+163) и 1 134 120 украинцев выздоровели (+5225). Об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, обновил данные и сайт СНБО.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 799, Винницкой – 514, г. Киев – 513, на Закарпатье – 500 и Житомирщине – 438. Сразу 2222 больных были госпитализированы.

Коронавирус в Украине за сутки

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 513 случаев;

  • Винницкая область – 514 случаев;

  • Волынская область – 163 случая;

  • Днепропетровская область – 205 случаев;

  • Донецкая область – 171 случай;

  • Житомирская область – 438 случаев;

  • Закарпатская область – 500 случаев;

  • Запорожская область – 88 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 799 случаев;

  • Киевская область – 231 случай;

  • Кировоградская область – 31 случай;

  • Луганская область – 34 случая;

  • Львовская область – 300 случаев;

  • Николаевская область – 119 случаев;

  • Одесская область – 201 случай;

  • Полтавская область – 156 случаев;

  • Ривненская область – 167 случаев;

  • Сумская область – 194 случая;

  • Тернопольская область – 215 случаев;

  • Харьковская область – 289 случаев;

  • Херсонская область – 44 случая;

  • Хмельницкая область – 202 случая;

  • Черкасская область – 140 случаев;

  • Черновицкая область – 436 случаев;

  • Черниговская область – 87 случаев.

Прирост новых заражений коронавирусом в Украине и лиц, которые продолжают болеть

Напомним: официальная статистика по коронавирусу в Украине не содержит информацию о заболеваемости во временно оккупированных районах Донетчины и Луганщины, Крыма.

Прирост выздоровлений и смертей от коронавируса в Украине

За последние сутки было проведено 64 688 тестирований на COVID-19, в частности 28 941 методом ПЦР и 15 056 методом ИФА, а также 20 691 исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии – 6 625 529 ПЦР-тестирований.

Карта распространения коронавируса в областях Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вместе с тем страна оказалась на пороге новой волны коронавируса. Сейчас вспышка заболеваемости зафиксирована на Ивано-Франковщине, в целом же средства защиты порой не доставляют, а с соблюдением противоэпидемических мероприятий расслабились даже медики.

  • В Минздраве обещают, что вакцинация против COVID-19 в Украине должна начаться до конца недели. В частности, после поставки из Индии полмиллиона доз препарата от AstraZeneca.

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