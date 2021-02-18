Коронавирус в Украине набирает обороты: за сутки заболели более 270 медиков и 400 детей
В Украине за сутки прибавилось 6237 новых COVID-19 – инфекция в том числе поразила 276 медиков и 413 детей. На утро 18 февраля в стране подтверждено в целом 1 287 141 случай заражения.
Из них 24 852 больных умерли (+163) и 1 134 120 украинцев выздоровели (+5225). Об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, обновил данные и сайт СНБО.
Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 799, Винницкой – 514, г. Киев – 513, на Закарпатье – 500 и Житомирщине – 438. Сразу 2222 больных были госпитализированы.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 513 случаев;
Винницкая область – 514 случаев;
Волынская область – 163 случая;
Днепропетровская область – 205 случаев;
Донецкая область – 171 случай;
Житомирская область – 438 случаев;
Закарпатская область – 500 случаев;
Запорожская область – 88 случаев;
Ивано-Франковская область – 799 случаев;
Киевская область – 231 случай;
Кировоградская область – 31 случай;
Луганская область – 34 случая;
Львовская область – 300 случаев;
Николаевская область – 119 случаев;
Одесская область – 201 случай;
Полтавская область – 156 случаев;
Ривненская область – 167 случаев;
Сумская область – 194 случая;
Тернопольская область – 215 случаев;
Харьковская область – 289 случаев;
Херсонская область – 44 случая;
Хмельницкая область – 202 случая;
Черкасская область – 140 случаев;
Черновицкая область – 436 случаев;
Черниговская область – 87 случаев.
Напомним: официальная статистика по коронавирусу в Украине не содержит информацию о заболеваемости во временно оккупированных районах Донетчины и Луганщины, Крыма.
За последние сутки было проведено 64 688 тестирований на COVID-19, в частности 28 941 методом ПЦР и 15 056 методом ИФА, а также 20 691 исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии – 6 625 529 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине с 24 февраля снова начинается действие адаптивного карантина с распределением регионов на эпидемические зоны. Кроме этого, до 30 апреля продлен режим ЧС.
Вместе с тем страна оказалась на пороге новой волны коронавируса. Сейчас вспышка заболеваемости зафиксирована на Ивано-Франковщине, в целом же средства защиты порой не доставляют, а с соблюдением противоэпидемических мероприятий расслабились даже медики.
В Минздраве обещают, что вакцинация против COVID-19 в Украине должна начаться до конца недели. В частности, после поставки из Индии полмиллиона доз препарата от AstraZeneca.