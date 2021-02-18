Коронавирус в Украине набирает обороты: за сутки заболели более 270 медиков и 400 детей

В Украине за сутки прибавилось 6237 новых COVID-19 – инфекция в том числе поразила 276 медиков и 413 детей. На утро 18 февраля в стране подтверждено в целом 1 287 141 случай заражения.

Из них 24 852 больных умерли (+163) и 1 134 120 украинцев выздоровели (+5225). Об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, обновил данные и сайт СНБО.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 799, Винницкой – 514, г. Киев – 513, на Закарпатье – 500 и Житомирщине – 438. Сразу 2222 больных были госпитализированы.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 513 случаев;

Винницкая область – 514 случаев;

Волынская область – 163 случая;

Днепропетровская область – 205 случаев;

Донецкая область – 171 случай;

Житомирская область – 438 случаев;

Закарпатская область – 500 случаев;

Запорожская область – 88 случаев;

Ивано-Франковская область – 799 случаев;

Киевская область – 231 случай;

Кировоградская область – 31 случай;

Луганская область – 34 случая;

Львовская область – 300 случаев;

Николаевская область – 119 случаев;

Одесская область – 201 случай;

Полтавская область – 156 случаев;

Ривненская область – 167 случаев;

Сумская область – 194 случая;

Тернопольская область – 215 случаев;

Харьковская область – 289 случаев;

Херсонская область – 44 случая;

Хмельницкая область – 202 случая;

Черкасская область – 140 случаев;

Черновицкая область – 436 случаев;

Черниговская область – 87 случаев.

Напомним: официальная статистика по коронавирусу в Украине не содержит информацию о заболеваемости во временно оккупированных районах Донетчины и Луганщины, Крыма.

За последние сутки было проведено 64 688 тестирований на COVID-19, в частности 28 941 методом ПЦР и 15 056 методом ИФА, а также 20 691 исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии – 6 625 529 ПЦР-тестирований.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине с 24 февраля снова начинается действие адаптивного карантина с распределением регионов на эпидемические зоны. Кроме этого, до 30 апреля продлен режим ЧС.