Голубовская рассказала, как изменился COVID-19 и его осложнения

В Украине увеличилось количество "тяжелых" госпитализированных с коронавирусом пациентов, причем их возраст снизился до 40 лет.

Кроме того, даже после выписки из стационара в отдельных случаях длительное время существует угроза развития тромбообразования. Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" сообщила ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская.

Она указала, что сейчас врачам, которые работают с "коронавирусными" пациентами, физически тяжело – потому что больных много.

"Но уже мы видим реально снижение количества поступающих, хоть и небольшое. Однако доля "тяжелых" больных увеличилась", – отметила эксперт. По ее словам, некоторые инфицированные остаются на стационарном тяжелом лечении месяц, полтора и даже два.

"Зато сейчас есть нормативные документы и протоколы, которые позволяют эффективно лечить людей. А лечение очень необычное. Причем, им занимаются доктора разных специальностей, не только инфекционисты. Для них это вообще все загадка. Но мы все время внедряем новые методы, как и весь мир, выходим за рамки протоколов", – отметила Голубовская.

Согласно исследованиям, COVID-19 может сохраняться в организме человека до 12 недель. В это время вирус может индуцировать иммунные и аутоиммунные реакции, которые еще малоизучены.

"Если человек выписывается и у него тяжелейшее поражение легких, здесь нужна, конечно, уже другая реабилитация. Вы же видите, какие больные у нас. У некоторых легкие поражены на 90-100%" – рассказала инфекционист.

Самым страшным в COVID-19 Голубовская назвала то, что инфекция может очень быстро прогрессировать.

"КТ человек сделал, там написали какой-то процент. Но на этом проценте все не останавливается. Заболевание продолжает прогрессировать", – сказала врач.

Она пояснила, что медикам приходится разрабатывать для разных пациентов разную реабилитацию. Это связано с тем, что коронавирус способен провоцировать множество осложнений.

"У кого-то поражение нервной системы с развитием полинейропатии, у кого-то миокардит. Он, к слову, в последнее время часто встречается как осложнение коронавирусной инфекции", – отметила Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL: