Корбан возглавил комитет содействия территориальной обороне в Днепре: появились подробности

С понедельника, 14 февраля, Днепр начал создавать городской центр территориальной обороны. А комитет содействия теробороне возглавил украинский политик и бизнесмен, глава общественного совета при горсовете Днепра Геннадий Корбан.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, в городе начинается проектирование современного комплекса обороны и безопасности, где каждый желающий сможет сам либо с семьей проводить время, совершенствуя себя занятиями военной, военно-спортивной подготовки под руководством украинских Вооруженных сил.

В частности, будет создан единый Центр сопротивления, который будет размещен в черте города. В нем будут оперативно и профессионально решаться любые вопросы организации обороны и военно-патриотического воспитания в Днепре.

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Также в этом центре будет находиться комплекс для размещения, управления, рекрутинга, подготовки, снабжения, военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи, изучения истории для бригады территориальной обороны ВСУ, а также гражданских добровольческих формирований и структур гражданской обороны, предусмотренных законом.

Кроме того, здесь будет размещен хаб для коммуникации и проведения встреч друзей-патриотов.

"Руководить процессом поручено человеку, справившемуся с "Новороссией" в 2014-м и возглавившему штаб по борьбе с эпидемией COVID-19 два года назад, а именно – Геннадию Корбану. Надеюсь, что всем вам известны его способности как антикризисного руководителя", – подчеркнул мэр Днепра.

В связи с этим Филатов призвал всех горожан, которые имеют компетенции, знания, мотивацию, принять участие в разработке проекта такого Центра, а также определению наиболее удобного места базирования. Он добавил, что город выделяет на это дело 100 миллионов гривен.

Напомним, командующий Силами терробороны Вооруженных сил Украины Юрий Галушкин заявил, что в Украине уже есть костяк Сил территориальной обороны. Личный состав подразделения сформирован, оружия и боеприпасов хватает. По словам Галушкина, в каждой бригаде сформировали необходимое количество батальонов – в зависимости от количества районов и области их может быть от четырех до десяти.

Министр обороны Алексей Резников также заявлял, что развертывание системы национального сопротивления, в частности территориальной обороны, продолжается круглосуточно. По его словам, основное преимущество теробороны заключается в способности чрезвычайно быстро приступить к выполнению задач на определенной территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрешил членам добровольческих формирований территориальных общин использование личного охотничьего оружия и патронов к нему во время выполнения задач теробороны. Постановление №1448 определило порядок его применения.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что добровольческие формирования территориальных общин сформируют из граждан Украины, проходивших военную службу в ВСУ или других формированиях, а также правоохранительных органах. Однако в ряды добровольцев будут брать не только тех, кто служил в армии.

Власть Киева разрабатывает алгоритм действий на случай возможного вторжения российской армии на территорию Украины. В частности, в столице инспектируют бомбоубежища, готовят план в случае отключения электроэнергии и обустраивают пункты территориальной обороны.