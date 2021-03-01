Корбан стал владельцем 50% доли в сети 'Цитрус'

Известный бизнесмен из Днепра Геннадий Корбан стал владельцем 50% доли в ООО "ЗТ-Инвес", которая владеет правами на торговую сеть магазинов "Цитрус".

Соответствующие данные отражены в Едином государственном реестре. В комментарии изданию "Страна" Корбан подтвердил эту информацию. По его словам, переговоры о покупке начались еще летом, а совершилась сделка в январе.

"В ближайшее время мы планируем провести инвентаризацию компании, а также товарных остатков долговых обязательств, в том числе кредитов в банках", – рассказал Корбан.

"Цитрус" – известная сеть магазинов гаджетов и аксессуаров, созданная в 2000 году. Она представлена более 70 магазинами в городах Украины, среди которых Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Николаев и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа Корбан заявил, что правоохранители провели обыски в его доме, а также в офисах компаний, которые находятся в Днепре.