Мечтала стать фотографом: что известно о девушке, которую в Немирове насмерть сбил хасид-паломник

В Немирове Винницкой области автомобиль Skoda на пешеходном переходе насмерть сбил 24-летнюю девушку. После сильного удара авто еще несколько метров протащило тело. Как оказалось, за рулем автомобиля был 24-летний паломник-хасид, который ехал в Умань на празднование нового года, и еще два пассажира.

Погибшей оказалась местная жительница Алина Силина. Подробнее о ней читайте в материале OBOZREVATEL.

После работы пошла в магазин за продуктами

В тот вечер 14 сентября Алина Силина шла в магазин за продуктами. Вместе с мамой они уже несколько дней как работали на полях, собирали помидоры. Работа не из легких.

"Алина сходила в магазин и как раз возвращалась, шла по переходу. Как уже потом рассказывали, машина ехала на большой скорости, она сбила ее и еще протащила несколько метров", – рассказывает сестра погибшей Марина Железнякова из Винницы.

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Она вспоминает, что ей позвонила мама и сообщила, что сестру сбила машина, она как раз ехала на место аварии.

"Я сначала даже не поняла, что случилось, стала перезванивать маме, спрашивать, что с Алиной?. Там был и брат, они оба очень плакали. Тогда я поняла, что нашей младшей сестрички больше нет", – говорит Марина.

Мечтала о семье и детях

Сестра рассказывает, что буквально за неделю до гибели Алина приезжала к ней в гости в Винницу. Она очень радовалась, рассказывала, что наконец-то собрала деньги и купила себе фотоаппарат.

У Алины была заветная мечта – стать фотографом. Она создала в Instagram страничку, где выкладывала свои работы. Да и в Facebook у нее остались хорошие фото.

"Мы с моими детьми ходили гулять в лес, она фотографировала их. Говорила, что мечтает тоже иметь семью и таких же маленьких детей. Первые отношения с молодым человеком у нее не сложились. Я ей говорила, чтобы она не расстраивалась, она красивая девушка и еще найдет свое счастье", – вспоминает сестра.

Алина планировала к зиме перебраться в Винницу, найти там себе работу и продолжать фотографировать.

Знакомые также рассказывают, что Алина была очень доброй, отзывчивой и трудолюбивой. Часто летом она работала на уборке яблок, собирала клубнику, томаты. Тяжелой работы девушка не боялась.

Сама она была младшей в семье, у нее остались брат и сестра, а также мама и отчим. Их отец болел и рано умер.

Водителя отправили в СИЗО

Как сообщили в полиции Винницкой области, 24-летний водитель автомобиля Skoda является гражданином другой страны. Драгер показал, что на момент аварии мужчина был трезвым. У него взяли кровь на анализ.

Сейчас он задержан и помещен в СИЗО. Ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которые привели к смерти потерпевшего.

Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.