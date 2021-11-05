Контрастирует с серой обыденностью: в Херсоне завершилась "Большая стройка" нового садика

В Херсоне завершилось строительство отдельного здания детского сада на территории общеобразовательной школы I-II ступеней №5 по ул. Сухарной, 9/4.

Об этом сообщает Херсонская ОГА. Садик возведен в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Учреждение рассчитано на одновременное обучение в 3 группах. Это позволит решить проблему предоставления дошкольного образования в микрорайоне “Жилпоселок”", — говорится в сообщении ОГА.

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Посещать садик одновременно смогут 45 детей. При проектировании детского сада учитывались потребности людей с инвалидностью.

Реализация проекта детского сада началась в январе 2020 года по просьбе жителей микрорайона.

Напомним, президент Владимир Зеленский отметил среди планов программы "Большая стройка" на 2021 год обновление и строительство сотен объектов социальной инфраструктуры, в том числе детских садов и школ.