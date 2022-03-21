Консул Греции, который до последнего спасал людей в Мариуполе, сравнил осажденный город с Алеппо и Герникой

Консул Греции Манолис Андрулакис сравнил украинский город Мариуполь с другими городами, разрушенными войной – Алеппо в Сирии, Герника в Испании, Грозный в Чечне. Он находился в Мариуполе до 15 марта и помогал людям эвакуироваться.

Об этом сообщили на Facebook-странице Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. С помощью Андрулакиса десяткам граждан Греции удалось спастись от российских оккупантов, которые обстреливают жилые кварталы и сбрасывают на город бомбы, убивая мирных жителей.

Консул уехал из Мариуполя 15 марта и только 21 марта добрался до Афин. "То, что я видел, я надеюсь, что никто никогда не увидит", – отметил он.

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Андрулакис отметил, что этот украинский населенный пункт войдет в список других городов мира, уничтоженных войной.

"Мариуполь войдет в список городов, полностью разрушенных войной: Герника, Ковентри, Алеппо, Грозный, Ленинград", – сказал консул.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на Мариуполь российская армия сбрасывает самое большое количество бомб в сутки (по сравнению с другими украинскими н.п.). Предварительно, этот город в Донецкой области подвергается атакам оккупантов с воздуха каждые 15 минут.

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