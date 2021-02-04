Каким знакам феврале светят деньги и удача: астролог назвала главных везунчиков

Венера – планета, отвечающая за взаимоотношения, любовь, удовольствия и материальные блага. В начале февраля она вошла в знак Водолея и будет двигаться по нему до 25 февраля.

Водолей – воздушный знак альтруистов. А Венера – планета Земли и Воздуха, управляет знаками Телец и Весы. Такое сочетание даст легкость в общении, поспособствует увлечениям и встречам с разносторонними личностями, если к этому стремиться. Появится возможность заработать существенные деньги благодаря совместной деятельности, через друзей и единомышленников. Об этом на своей странице в Facebook рассказала астролог Марина Скади (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В этот период люди стремятся освободиться от различных ограничений, стараются прийти друг другу на помощь, можно найти спонсоров, получить поддержку своих идей и проектов", – отметила она.

Венера – планета "малого счастья" в астрологии, поэтому особенно в период с 1 по 25 февраля будет везти Водолеям, а также тем, у кого в натальной карте в этом знаке Луна, планеты и другие чувствительные элементы личного гороскопа. У таких счастливчиков начнется интересный период, они станут заметны для окружающих, будут привлекать внимание.

"Период, когда Венера проходит по знаку Водолея – это очень хорошее время для творческих людей. Они на подъеме, способны создать оригинальные произведения. В этот период появляется возможность у всех, особенно у молодых женщин, ярко проявить свою индивидуальность. Поскольку Венера в Водолее совпадает с периодом ретро-движения Меркурия в Водолее, то в феврале удается возобновить дружеские отношения. Хороший период для того, чтобы откорректировать творческие проекты, внести в них изменения. Участие в общественной деятельности поможет расширить круг знакомств, особенно по интересам. Коллективные работы и сотрудничество развиваются особенно благоприятно. Те, кто в поисках работы, в большинстве своем, смогут получить перспективные деловые предложения, возможно, от давнего коллеги и старого знакомого", – рассказала астролог.

До 25 февраля можно неожиданно влюбиться в человека, который ранее рассматривался только как друг. Интерес может возникнуть в процессе интеллектуального общения, возможна любовь с первого взгляда.

Также период до 25 февраля – хорошее время для покупки б/у вещей и техники, старинных предметов, антиквариата.

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